Гораздо сложнее иметь дело с Украиной, чем с Россией, – Трамп
Дональд Трамп выступил с речью в Белом доме. Президент заявил, что США проще иметь дело с Россией, чем с Украиной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа.
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Трамп о мирных переговорах
В пятницу, 7 марта, Трамп выступил с речью и ответил на вопросы журналистов. Отметил, что верит в якобы желание кремлевского диктатора "достичь мира". Кроме того, сказал, что Соединенным Штатам "легче иметь дело" с Россией.
На вопрос, верит ли он, учитывая российские бомбардировки Украины, что Путин "хочет мира", Трамп заявил "да".
Я верю Путину, мы хотим иметь дело с Россией. Но сейчас они бомбардируют Украину... Мне, честно говоря, сложнее с Украиной,
– заявил президент США.
Он снова повторил свой тезис, что у Украины якобы "нет козырей". Также высказался относительно предстоящей встречи в Саудовской Аравии.
Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что "у них все карты",
– заявил Трамп.
Также он несколько раз повторил, что Россия якобы "хочет" завершить войну. При этом цинично сказал, что ему "кажется", что Украина хочет тоже.
Кроме того, президент США заявил, что у него всегда были "хорошие отношения" с Путиным. И снова повторил, что российский диктатор якобы "хочет закончить войну".