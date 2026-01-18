"Это очевидная чушь": политики все больше удивлены заявлениями Трампа по Гренландии
- Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для противодействия России и Китая в Арктике, но это вызывает беспокойство относительно единства НАТО.
- Европейские политики считают, что фокус Трампа на Гренландии отвлекает внимание от более важных вопросов, например ситуация в Украине, и называют его аргументы "ерундой".
Президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией необходим, чтобы не допустить усиления позиций России и Китая в Арктике. Однако все больше европейских союзников и законодателей в Вашингтоне опасаются, что такой план подрывает единство НАТО и играет на руку Путину.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Читайте также Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией
Как политики оценивают заявления Трампа?
Политики убеждены, что одержимость Трампа идеей приобретения Гренландии – вместе с шаткими и противоречивыми аргументами в ее пользу – отвлекла внимание от Украины и даже привела к перенаправлению ресурсов на Гренландию.
Я считаю чрезвычайно тревожным то, что в НАТО и ЕС некоторые начинают принимать нарратив о российских и китайских угрозах Гренландии,
– сказал европейский чиновник.
По его словам, уважение к территориальной целостности не может обеспечиваться путем захвата чужих земель, и об этом следует говорить открыто.
Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно заявляли, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для системы противоракетной обороны "Золотой купол", экономической безопасности и доступа к полезным ископаемым. Однако во всех этих вопросах Дания сигнализировала о готовности к более тесному сотрудничеству.
Аргументы президента по Гренландии – это очевидная чушь от начала до конца,
– заявил Джереми Шапиро, бывший чиновник Госдепартамента США.
Европейские чиновники также отмечают: если Трампа действительно так беспокоит российская агрессия, у него есть множество способов реагировать – прежде всего в Украине, где союзники неоднократно призывали его занять более жесткую позицию.
Ситуация обостряется: последние новости
Недавно Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов против стран, которые не поддержали идею присоединения Гренландии к США. Это касается таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия.
На фоне заявлений Трампа послы всех 27 государств Европейского Союза соберутся на срочное совещание. По информации дипломатов, обсуждение начнется 18 января в 18:00 по киевскому времени.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил в комментарии 24 Каналу, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Более того, согласно его заявлениям, Европейский Союз рассматривается как недружественная коалиция государств.