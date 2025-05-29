Перевернул все вверх дном и уходит: в Белом доме подтвердили быстрый уход Маска с должности

Интересно, что Маск не говорил с Трампом. Журналисты назвали его уход с должности быстрым и бесцеремонным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об увольнении Маска

Увольнение должно было начаться поздно вечером в среду, сообщили Reuters в Белом доме. В тот же день Илон Маск заявил, что срок его работы в администрации Трампа "подходит к концу".

Его уход был быстрым и бесцеремонным. Он не имел официального разговора с Трампом перед тем, как объявить о своем уходе, по словам осведомленного источника, который добавил, что решение о его уходе было принято "на уровне высшего руководства". Хотя точные обстоятельства его ухода не были сразу понятны, он ушел через день после того, как раскритиковал законопроект Трампа о налогах, назвав его слишком дорогим и таким, который подорвет его работу со Службой DOGE США.

Слова Маска очень разозлили некоторых чиновников из Белого дома. Там даже звонили сенаторам-республиканцам, чтобы подтвердить поддержку Трампом этого пакета.

Позиции миллиардера в администрации Трампа неуклонно снижались. "Гиперзаметный, беспардонно дерзкий и не ограниченный традиционными нормами", он постепенно вошел в конфликт с Рубио, Бессентом и министром транспорта – тремя старейшими членами кабинета Трампа.

К тому же Трамп был вынужден охладить пыл Маска, сказав, что он лишь советник и не принимает решений. Да и вообще – находится на должности временно.

Маск объяснил свой уход тем, что хочет сосредоточиться на своем бизнесе. И сетует, что ситуация с федеральной бюрократией гораздо хуже, чем он представлял.

"Во время предвыборной кампании Маск заявил, что DOGE сможет сократить по меньшей мере 2 триллиона долларов федеральных расходов. Сейчас DOGE оценивает свои усилия как такие, которые позволили сэкономить 175 миллиардов долларов, но Reuters не смогло провести независимую проверку этой цифры", – привели данные в СМИ.

Таким образом, Илон Маск не смог обеспечить экономию средств, как обещал.