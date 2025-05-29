Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про звільнення Маска

Звільнення мало початися пізно ввечері у середу, повідомили Reuters у Білому домі. Того ж дня Ілон Маск заявив, що термін його роботи в адміністрації Трампа "добігає кінця".

Його відхід був швидким і безцеремонним. Він не мав офіційної розмови з Трампом перед тим, як оголосити про свій відхід, за словами обізнаного джерела, яке додало, що рішення про його відхід було прийнято "на рівні вищого керівництва". Хоча точні обставини його відходу не були одразу зрозумілі, він пішов через день після того, як розкритикував законопроєкт Трампа про податки, назвавши його занадто дорогим і таким, що підірве його роботу зі Службою DOGE США.

Слова Маска дуже роздратували деяких чиновників з Білого дому. Там навіть телефонували сенаторам-республіканцям, щоб підтвердити підтримку Трампом цього пакету.

Позиції мільярдера в адміністрації Трампа неухильно знижувалися. "Гіперпомітний, безпардонно зухвалий і не обмежений традиційними нормами", він поступово увійшов у конфлікт з Рубіо, Бессентом і міністром транспорту – трьома найстаршими членами кабінету Трампа.

До того ж Трамп був змушений охолодити запал Маска, сказавши, що він лише радник і не ухвалює рішень. Та й узагалі – перебуває на посаді тимчасово.

Маск пояснив свій відхід тим, що хоче зосередитися на своєму бізнесі. І нарікає, що ситуація з федеральною бюрократією набагато гірша, ніж він уявляв.

"Під час передвиборчої кампанії Маск заявив, що DOGE зможе скоротити щонайменше 2 трильйони доларів федеральних витрат. Наразі DOGE оцінює свої зусилля як такі, що дозволили заощадити 175 мільярдів доларів, але Reuters не змогло провести незалежну перевірку цієї цифри", – навели дані у ЗМІ.

Таким чином, Ілон Маск не зміг забезпечити економію коштів, як обіцяв.