Маск розкритикував велике досягнення Трампа

Він сказав, що розчарований прийняттям масштабного закону про витрати, який збільшує бюджетний дефіцит і "підриває роботу, яку виконує команда DOGE", передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Річ у тім, що Палата представників США ухвалила цей законопроєкт минулого тижня лише одним голосом. Наразі документ розглядатиметься в Сенаті.

Трамп, який змусив декількох республіканців підтримати документ, назвав його "ймовірно, найважливішим законом, який коли-небудь буде підписано в історії нашої країни". Ба більше, американський лідер вважає його "Великим, Красивим Законом".

Проте законопроєкт зазнав жорсткої критики з боку прихильників жорсткої бюджетної політики. Експерти стверджують, що він збільшить державний борг США більш ніж на 3,3 трильйона доларів протягом наступного десятиліття.

На мою думку, закон може бути або великим, або красивим. Але я не впевнений, що він може бути й тим, і іншим водночас. Це моя особиста думка,

– сказав Ілон Маск.

Важливо! Ці слова стали найжорсткішою критикою адміністрації Дональда Трампа з боку Маска станом на сьогодні.