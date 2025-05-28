Маск раскритиковал большое достижение Трампа

Он сказал, что разочарован принятием масштабного закона о расходах, который увеличивает бюджетный дефицит и "подрывает работу, которую выполняет команда DOGE", передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Дело в том, что Палата представителей США приняла этот законопроект на прошлой неделе только одним голосом. Сейчас документ будет рассматриваться в Сенате.

Трамп, который заставил нескольких республиканцев поддержать документ, назвал его "вероятно, важнейшим законом, который когда-либо будет подписан в истории нашей страны". Более того, американский лидер считает его "Великим, Красивым Законом".

Однако законопроект подвергся жесткой критике со стороны сторонников жесткой бюджетной политики. Эксперты утверждают, что он увеличит государственный долг США более чем на 3,3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия.

По моему мнению, закон может быть либо большим, либо красивым. Но я не уверен, что он может быть и тем, и другим одновременно. Это мое личное мнение,

– сказал Илон Маск.

Важно! Эти слова стали самой жесткой критикой администрации Дональда Трампа со стороны Маска по состоянию на сегодня.