В США конгрессмен-республиканец инициировал процедуру импичмента Хегсета

Об этом сообщает BBC.

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Почему в Конгрессе хотят объявить импичмент Хегсету?

Конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси 9 ноября инициировал голосование по вопросу импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Он обвиняет главу Пентагона в нарушении Конституции США.

Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности, – заявил Масси.

В то же время сам конгрессмен признает, что его инициатива может не увенчаться успехом. Сейчас республиканцы имеют большинство в Конгрессе, а действующий состав законодательного органа будет работать до января 2027 года.

По словам Масси, он хочет подтолкнуть президента Дональда Трампа к увольнению Хегсета еще до того, как демократы получат контроль над Конгрессом и смогут начать собственную процедуру его отстранения.

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Мои усилия по импичменту министра Хегсета – это гораздо более мягкая версия того, что нас ждет, когда демократы в следующем году получат контроль над Палатой представителей и Сенатом. Они будут проводить слушания и судебные разбирательства. Президент Трамп должен заменить министра Хегсета сейчас, что он еще может добиться утверждения его преемника в Сенате– пояснил конгрессмен.

После внесения резолюции спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен в течение двух дней назначить время для ее рассмотрения. Палата может проголосовать непосредственно за импичмент, передать документ на рассмотрение комитета или отклонить его.

В то же время для отстранения федерального министра от должности импичмент должен быть одобрен обеими палатами Конгресса. За всю историю США Палата представителей голосовала за импичмент лишь двум членам правительства, однако Сенат не поддержал ни одного из этих решений.

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Как Хегсет отреагировал на инициативу о импичменте?

Сам Пит Хегсет не проявил беспокойства по поводу инициативы конгрессмена. Во время общения с журналистами 9 ноября его спросили, имеет ли он достаточную поддержку республиканцев, чтобы заблокировать выдвижение статей импичмента.

"Мы не беспокоимся об этом"– ответил глава Пентагона.

Также он заявил, что готов отстаивать результаты своей работы на посту министра обороны. Ранее Хегсет уже публично комментировал возможность своего отстранения и заявлял, что "импичмент не сработает".

На фоне политического давления в США также обсуждают возможную замену главы Пентагона. 4 ноября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября обсуждал с советниками кандидатуры вместо Гегсета. В то же время публично американский президент заявил, что доволен работой министра и не планирует его уволить.