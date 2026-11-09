У США сенатор-республіканець розпочав процедуру імпічменту Гегсета

Про це повідомляє BBC.

Adv

популярні відео

Чому в Конгресі хочуть оголосити імпічмент Гегсету?

Конгресмен-республіканець від штату Кентуккі Томас Массі 9 листопада ініціював голосування щодо імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета. Він звинувачує очільника Пентагону в порушенні Конституції США.

Беручи участь у бойових діях в Ірані понад 90 днів без дозволу Конгресу, міністр Гегсет порушує закон і має бути притягнутий до відповідальності, – заявив Массі.

Водночас сам конгресмен визнає, що його ініціатива може не мати успіху. Нині республіканці мають більшість у Конгресі, а чинний склад законодавчого органу працюватиме до січня 2027 року.

За словами Массі, він хоче підштовхнути президента Дональда Трампа до звільнення Гегсета ще до того, як демократи отримають контроль над Конгресом і зможуть розпочати власну процедуру його усунення.

Мої зусилля щодо імпічменту міністра Гегсета – це набагато м'якша версія того, що нас чекає, коли демократи наступного року отримають контроль над Палатою представників і Сенатом. Вони проводитимуть слухання та судові розгляди. Президент Трамп повинен замінити міністра Гегсета зараз, поки він ще може домогтися затвердження його наступника в Сенаті– пояснив конгресмен.

Реклама

Після внесення резолюції спікер Палати представників Майк Джонсон має протягом двох днів визначити час для її розгляду. Палата може проголосувати безпосередньо за імпічмент, передати документ на розгляд комітету або відхилити його.

Водночас для усунення федерального міністра з посади імпічмент має бути схвалений обома палатами Конгресу. За всю історію США Палата представників голосувала за імпічмент лише двом членам уряду, однак Сенат не підтримав жодного з цих рішень.

Як Гегсет відреагував на ініціативу щодо імпічменту?

Сам Піт Гегсет не продемонстрував занепокоєння через ініціативу конгресмена. Під час спілкування з журналістами 9 листопада його запитали, чи має він достатню підтримку республіканців, щоб заблокувати висунення статей імпічменту.

Ми не переймаємося цим– відповів глава Пентагону.

Також він заявив, що готовий захищати результати своєї роботи на посаді міністра оборони. Раніше Гегсет уже публічно коментував можливість свого усунення та заявляв, що "імпічмент не спрацює".

Реклама

На тлі політичного тиску в США також обговорюють можливу заміну глави Пентагону. 4 листопада ЗМІ із посиланням на джерела повідомив, що Дональд Трамп після поразки республіканців на проміжних виборах 3 листопада обговорював із радниками кандидатури на заміну Гегсету. Водночас публічно американський президент заявив, що задоволений роботою міністра й не планує його звільняти.