Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф дал интервью телеведущему Такеру Карлсону. Все его заявления звучат так, как будто он не знает ничего о России.

Такое мнение 24 Каналу высказала политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что Трамп и его команда повторяют российские нарративы. Поэтому они могут уничтожить США.

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Пророссийские заявления Виткоффа

По словам политического аналитика, Уиткофф имеет такую очень мягкую политику в отношении России. Он ведет себя так, как будто не знает о существовании КГБ и ФСБ.

Будто вчера родился. Такой себе наивный паренек пришел и его Путин похлопал по плечу,

– подчеркнула она.

К сожалению, очень часто российские нарративы, которые продвигает диктатор, потом подхватывают для своей риторики Трамп и Уиткофф. Пока неизвестно, что нужно для того, чтобы президент США осознал всю угрозу от России.

Курносова заметила, что Трамп и его команда могут уничтожить Соединенные Штаты, если продолжат такую международную политику.

Пророссийские взгляды Виткоффа: последние заявления