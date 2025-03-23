"Будто вчера родился": Виткофф удивил откровенными пророссийскими заявлениями в интервью Карлсону
- Стив Уиткофф, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке, сделал пророссийские заявления в интервью, которые повторяют российские нарративы.
- Политический аналитик Ольга Курносова предостерегает, что такая политика может навредить Соединенным Штатам, если ее продолжат.
Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф дал интервью телеведущему Такеру Карлсону. Все его заявления звучат так, как будто он не знает ничего о России.
Такое мнение 24 Каналу высказала политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что Трамп и его команда повторяют российские нарративы. Поэтому они могут уничтожить США.
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Пророссийские заявления Виткоффа
По словам политического аналитика, Уиткофф имеет такую очень мягкую политику в отношении России. Он ведет себя так, как будто не знает о существовании КГБ и ФСБ.
Будто вчера родился. Такой себе наивный паренек пришел и его Путин похлопал по плечу,
– подчеркнула она.
К сожалению, очень часто российские нарративы, которые продвигает диктатор, потом подхватывают для своей риторики Трамп и Уиткофф. Пока неизвестно, что нужно для того, чтобы президент США осознал всю угрозу от России.
Курносова заметила, что Трамп и его команда могут уничтожить Соединенные Штаты, если продолжат такую международную политику.
Пророссийские взгляды Виткоффа: последние заявления
- Уиткофф заявил, что не считает Путина плохим человеком и рассказал, что Путин заказал портрет Трампа и молился за него, что, по его словам, тронуло американского лидера.
- Спецпосланник также выразил мнение, что главный вопрос войны в Украине – это готовность признать оккупированные территории частью России. Он отметил, что вопрос оккупированных территорий является важнейшим, но никто не хочет на него обращать внимание.
- Российские имперские амбиции Виткофф также отрицает. Он сказал, что Кремль не имеет целью поглотить всю Украину, а тем более напасть на Европу. Россияне, по его словам, "вернули" пять регионов.