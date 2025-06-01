Ночью Иран нанес новый мощный удар по Израилю: какие последствия
- Иран нанес ракетный удар по Израилю, в результате чего повреждены многоэтажки, электростанцию, НПЗ, есть жертвы и пострадавшие.
- По данным, госпитализированы 74 человек, 3 погибших, повреждены две многоэтажки, возникли пожары в центральных районах страны.
- Иранская пресса заявила об ударах по Хайфе, подтверждены взрывы, но достоверной информации о последствиях там нет.
Иран нанес ракетный удар по Израилю в ночь на 16 июня. В результате атаки повреждены многоэтажки, электростанция и НПЗ. Есть жертвы и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC, ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN и местные СМИ. Также в сети публикуют кадры последствий иранского ракетного удара.
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Что известно о ночной атаке на Израиль
Израильская служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что пока ей известно о нескольких легко раненых. В то же время газета Jerusalem Post пишет о 35 раненых, в том числе тяжело раненого 10-летнего мальчика.
The Times of Israel пишет, что из-за атаки в целом госпитализировали 74 человек, еще 3 человека погибли. Кроме того, согласно обнародованной информации, в результате удара две многоэтажки были повреждены.
Среди трех человек, погибших в результате ударов иранских баллистических ракет в центральной части Израиля в течение ночи, две женщины и мужчина, всем за 70 лет,
– говорится в материале издания.
Последствия удара по Израилю: смотрите видео
Пожарно-спасательная служба Израиля сообщает о нескольких пожарах в центральных районах страны. По сообщениям израильской прессы, в течение ночи 16 июня взрывы раздавались в разных районах в центре страны.
В частности, в районе Буш-Дан в Тель-Авиве из-за попадания в жилой дом эвакуировали 20 раненых людей. В городе Петах-Тиква иранская ракета попала в жилой дом. Сирены тревоги также звучали в Иерусалиме.
В стране вспыхнули пожары: смотрите видео
В свою очередь иранская государственная пресса заявила, что удар был нанесен по Хайфе, и израильская сторона подтверждает, что в Хайфе прогремели взрывы. Впрочем, достоверной информации о последствиях из-за атаки там пока нет.
Кадры атаки на Израиль: смотрите видео
Также иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле. Израильская электрическая корпорация сообщает, что бригады работают, чтобы нейтрализовать угрозы, в частности риск поражения электрическим током.
Напомним, минувшей ночью в воскресенье, 15 июня, Израиль и Иран обменялись ударами по нефтяным объектам. В частности, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе и нефтехранилище в районе Шахрана в Тегеране.