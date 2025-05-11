Иран высмеял обвинения Reuters относительно передачи России ракетных установок

Издание Reuters сообщило о том, что Иран планирует передать России пусковые установки для баллистических ракет Fath-360, которые могут поражать цели на расстоянии до 120 километров. В Тегеране отреагировали на сообщения в СМИ.

Так, постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций опровергло материал в Reuters и назвало "безосновательным" обвинения страны в подготовке к отправке пусковых установок для ракет Fath-360 в Россию, передает 24 Канал со ссылкой на Iribnews.

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Что говорят в Тегеране

В ведомстве назвали утверждение Reuters о передаче России вооружения "чрезвычайно смешным". Там выразили сожаление по поводу того, что издание, якобы, продолжает свою практику по "распространению безосновательных обвинений против Исламской Республики Иран".

Представительство страны при ООН отметило, что пока идет война между Украиной и Россией, Тегеран будет воздерживаться от любой военной помощи любой из сторон.

Напомним, что еще в начале осени 2024 года западная разведка сообщила, что Россия, вероятно, получила от Ирана ракеты Fateh-110 и Fath-360 с дальностью от 120 до 400 километров.