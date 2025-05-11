Так, постійне представництво Ісламської Республіки Іран при Організації Об'єднаних Націй спростувало матеріал у Reuters і назвало "безпідставним" звинувачення країни у підготовці до відправки пускових установок для ракет Fath-360 у Росію, передає 24 Канал із посиланням на Iribnews.

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Що кажуть в Тегерані

У відомстві назвали твердження Reuters про передачу Росії озброєння "надзвичайно смішним". Там висловили жаль з приводу того, що видання, буцімто, продовжує свою практику з "поширення безпідставних звинувачень проти Ісламської Республіки Іран".

Преставництво країни при ООН наголосило, що поки триває війна між Україною та Росією, Тегеран утримуватиметься від будь-якої військової допомоги будь-якій із сторін.

Нагадаємо, що ще на початку осені 2024 року західна розвідка повідомила, що Росія, ймовірно, отримала від Ірану ракети Fateh-110 і Fath-360 з дальністю від 120 до 400 кілометрів.