13 марта, 07:08
Иран ударил по Международному финансовому центру в Дубае
Основні тези
- Иран нанес удар по Международному финансовому центру в Дубае, вызвав взрывы и дым.
- Обломки сбитого дрона повредили фасад здания, но пострадавших нет.
Иран продолжает атаковать страны Персидского залива. Утром 13 марта появилась информация об ударе по Международному финансовому центру в Дубае.
В центре Дубаи прогремели взрывы. Над финансовым районом города поднимается сильный дым. Об этом сообщает The Informant.
Что известно об ударе по центру Дубаи?
По информации медиаслужбы Дубаи, Власти подтверждают, что обломки сбитого дрона вызвали незначительные повреждения фасада здания в центре Дубая. Пострадавших нет.
СМИ пишут, что инцидент произошел возле Liberty House – финансовом центре, где расположены офисы американских банков.
Атака на Международный финансовый центр: смотрите видео