Bloomberg назвал имена тех, кто убедил Трампа начать "судьбоносную" войну против Ирана

Решение президента США Дональда Трампа начать войну против Ирана частично было обусловлено давлением со стороны внешних союзников. В то же время его команда в Белом доме занимала более сдержанную позицию.

Об этом говорится в материале Bloomberg. Соответствующую информацию изданию предоставили осведомленные источники.

Кто уговорил Трампа на военную кампанию в Иране?

По данным собеседников, среди тех, кто активно призывал к удару по Тегерану, были премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, медиамагнат Руперт Мердок, а также ряд консервативных комментаторов. В частности, основатель News Corp. неоднократно контактировал с Трампом и призывал его действовать жестче в отношении Ирана.

В то же время часть ближайших советников президента высказывала более осторожную позицию относительно перспективы вооруженного конфликта. Среди них – вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Однако, по словам источников, почти никто из них прямо не заявлял президенту, что такая идея является ошибочной.

Война, которая длится уже четвертую неделю, стала одним из важнейших решений второго президентского срока Трампа. Она уже привела к напряжению в отношениях США с партнерами, росту цен на энергоносители и создала риски для Республиканской партии накануне промежуточных выборов.

Несмотря на это, Трамп настаивает, что именно он будет решать, когда завершить конфликт. Критики считают, что сейчас президент имеет значительно больше свободы в принятии решений, чем во время первого срока, и почти не сталкивается с внутренним сопротивлением.

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что во втором сроке Трамп окружил себя людьми, которые чаще соглашаются с его решениями, а не ставят под сомнение его действия.

В то же время в Белом доме это отрицают. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт отметила, что президент заслушивает разные мнения и ожидает от советников честных оценок.

По опросам, большинство американцев не поддерживают войну, а некоторые влиятельные представители движения MAGA, в частности Такер Карлсон и Стив Бэннон, открыто критикуют этот шаг.

В то же время другие союзники Трампа, среди которых сенатор Линдси Грэм и комментатор Марк Левин, наоборот поддержали начало войны.

Сейчас единственным чиновником, который публично выступил против, стал бывший директор Национального центра борьбы с терроризмом Джо Кент. Он заявил об отставке, объяснив это нежеланием поддерживать войну, которая, по его мнению, не отвечает интересам американцев.

Кстати, политтехнолог Михаил Шейтельман отметил в эфире 24 Канала, что единственный способ для Дональда Трампа избежать катастрофы – это немедленно завершить войну в Иране. По его словам, Трамп стремится к быстрым выгодам и не заинтересован в затяжной войне.

