Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. Відповідну інформацію виданню надали обізнані джерела.

Хто вмовив Трампа на військову кампанію в Ірані?

За даними співрозмовників, серед тих, хто активно закликав до удару по Тегерану, були прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, медіамагнат Руперт Мердок, а також низка консервативних коментаторів. Зокрема, засновник News Corp. неодноразово контактував із Трампом і закликав його діяти жорсткіше щодо Ірану.

Водночас частина найближчих радників президента висловлювала більш обережну позицію щодо перспективи збройного конфлікту. Серед них – віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Однак, за словами джерел, майже ніхто з них прямо не заявляв президенту, що така ідея є помилковою.

Війна, яка триває вже четвертий тиждень, стала одним із найважливіших рішень другого президентського терміну Трампа. Вона вже призвела до напруження у відносинах США з партнерами, зростання цін на енергоносії та створила ризики для Республіканської партії напередодні проміжних виборів.

Попри це, Трамп наполягає, що саме він вирішуватиме, коли завершити конфлікт. Критики вважають, що нині президент має значно більше свободи у прийнятті рішень, ніж під час першого терміну, і майже не стикається з внутрішнім спротивом.

Колишній радник із національної безпеки Джон Болтон заявив, що у другому терміні Трамп оточив себе людьми, які частіше погоджуються з його рішеннями, а не ставлять під сумнів його дії.

Водночас у Білому домі це заперечують. Прессекретарка Керолайн Лівітт наголосила, що президент заслуховує різні думки та очікує від радників чесних оцінок.

За опитуваннями, більшість американців не підтримують війну, а деякі впливові представники руху MAGA, зокрема Такер Карлсон та Стів Беннон, відкрито критикують цей крок.

Водночас інші союзники Трампа, серед яких сенатор Ліндсі Грем та коментатор Марк Левін, навпаки підтримали початок війни.

Наразі єдиним чиновником, який публічно виступив проти, став колишній директор Національного центру боротьби з тероризмом Джо Кент. Він заявив про відставку, пояснивши це небажанням підтримувати війну, яка, на його думку, не відповідає інтересам американців.

До речі, політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив в етері 24 Каналу, що єдиний спосіб для Дональда Трампа уникнути катастрофи – це негайно завершити війну в Ірані. За його словами, Трамп прагне швидких вигод і не зацікавлений у затяжній війні.

