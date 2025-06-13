Иран хотел разрушить Израиль, – ЦАХАЛ о причинах ударов и своем "святом долге"

Израиль в ночь на 13 июня нанес авиаудары по Ирану, уничтожив, в частности, ряд высокопоставленных чиновников. ЦАХАЛ назвал причины ударов по иранской территории.

Там отмечают, что Иран якобы хотел разрушить Израиль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля, которая раскрыла иранский план.

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Израиль объяснил свою атаку на Иран

В ЦАХАЛ отметили, что в течение многих лет Иран терроризировал Израиль, разрабатывая ядерное оружие, совершенствуя ракеты и боеголовки большой дальности, а также финансируя и направляя "террористических марионеток" по всему Ближнему Востоку.

Цель уничтожения Израиля коренится в основополагающих принципах экстремистского режима, и лидеры режима открыто об этом заявляют. В последние годы, и особенно с начала войны, Разведывательное управление Армии обороны Израиля собрало и проанализировало огромное количество разведывательных материалов, которые раскрывают, что режим имеет конкретный план уничтожения Израиля, который они называют "Планом уничтожения Израиля",

– говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Там добавили, что Иран продвигал планы совместного наземного наступления против Израиля на нескольких фронтах одновременно.

В собранных во время войны израильской армией материалах говорится о координации между иранским режимом и лидерами ХАМАС и Хезболлы, в частности после событий 7 октября, когда произошло вторжение группировки ХАМАС в Израиль.

Отмечается, что это демонстрирует, как режим Ирана планирует перевооружить террористические организации.

Государство Израиль не осталось без выбора. Армия обороны Израиля обязана действовать для защиты граждан Государства Израиль и будет продолжать это делать,

– добавили в ЦАХАЛ.

Президент Израиля Ицхак Герцог также заявил, что страна начала целенаправленную операцию по "нейтрализации непосредственной и экзистенциальной угрозы" народу. По его словам, это "необходимое право и святая обязанность защищать себя".

Он добавил, что международное сообщество только наблюдало, как Иран продолжал радикализировать и дестабилизировать регион с помощью своих посредников и работал над развитием своего военного ядерного потенциала и расширением арсенала баллистических ракет.