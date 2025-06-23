Израиль ударил по тюрьме "Эвин" в Тегеране, где держали политзаключенных, – СМИ

В понедельник, 23 июня, Израиль нанес ряд новых ударов по Тегерану. В частности, атаковал печально известную тюрьму "Эвин".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Над иранской столицей поднимается дым.

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Израиль атаковал тюрьму

Днем Израиль массированно атаковал Тегеран. В частности, поражен Университет имени Шахида Бехешти, здание Министерства энергетики Ирана и штаб-квартиру сил "Басидж", связанных с Корпусом стражей Исламской революции.

Кроме того, известно о ударе по тюрьме "Эвин", в которой удерживают политических заключенных, журналистов, активистов и иностранных граждан – особенно после Исламской революции 1979 года.

Взрыв в тюрьме "Эвин" в Тегеране: смотрите видео

К слову, тюрьма "Эвин" – символ репрессивного аппарата Исламской Республики, подавляющего инакомыслие. Тюрьма расположена в одноименном районе на севере Тегерана.

Заведение известно на весь мир из-за систематических нарушений прав человека и пыток, в частности избиения, поражения электрическим током, лишения сна и сексуального насилия.

Напомним, накануне, 22 июня, в ответ на американские удары Иран запустил по меньшей мере 27 баллистических ракет на Израиль – сирены раздавались в северной и центральной части страны.

Министерство здравоохранения сообщило о 86 пострадавших. Попадание зафиксировано в более 10 локациях, в частности в Тель-Авиве, Нес-Ционе и Хайфе.