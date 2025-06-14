Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Что известно о потерях Ирана

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани во время выступления в Совете Безопасности ООН заявил о погибших и раненых в результате израильских атак.

На сегодняшний день 78 человек, включая высокопоставленных военных чиновников, погибли мученической смертью, а более 320 других получили ранения. Подавляющее большинство из них – гражданские лица, в частности женщины и дети,

– рассказал он.

Заметим, днем ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме в ООН назвал израильские удары "объявлением войны" и призвал Совет Безопасности "немедленно рассмотреть этот вопрос".

Израиль официально подтвердил, что цель операции – "нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана, заводам по производству баллистических ракет Ирана и военному потенциалу Ирана". Сообщается, что это был лишь первый этап, а операция продлится "столько, сколько нужно".

Ночью Тегеран бил в ответ. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что нанес удар по военным целям Израиля. Командующий КСИР Ахмад Вахиди утверждает, что в Израиле поразили более 150 целей.