Израиль исчерпал свои цели: наступает следующий раунд противостояния с Ираном

Противостояние между Израилем и Ираном продолжается десятки лет в разной плоскости. Окончательным ли сейчас является перемирие между ними – зависит от воли обеих сторон. Сейчас Иран побит и ослаблен, перед ним стоит выбор как действовать дальше.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом отметил значительную роль Катара в ситуации на Ближнем Востоке и политике в этом регионе. Катарцев разгневало, что Иран ударил по их территории, хотя и по военной базе США.

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Два варианта возможных действий Ирана дальше

Удар по Катару, как отметил Шарп, имел позорный характер, потому что иранцы предупредили США, что нанесут его. Им надо было сделать вид, что они ударят, чтобы не потерять лицо.

Я считал, что если американцы не отреагируют даже символически, то это будет их ошибкой. Однако иногда у Трампа есть удачные вербальные акты, он публично поглумился над иранцами, поблагодарив их за то, что они предупредили США и это хорошо,

– озвучил Шарп.

Иранцы, по его словам, очень боялись американской реакции, которой не случилось, потому что для Трампа было важно не вступать в большую войну, а только решить точечную проблему – уничтожить объект важной ядерной программы Ирана и добить еще два, с чем у Израиля были чисто технические сложности.

"Израиль исчерпал свои цели. Учитывая то, что американцы помогли добить эти объекты, он вышел на решение проблемы максимум без единой потери самолетов. Израиль переходит к следующему раунду войны, который предусматривает политический процесс – будут ли переговоры между Ираном и США и если да, то к какому согласию удастся прийти", – озвучил Шарп.

Это соглашение может закрепить невозможность создания Ираном ядерного оружия. Однако его может и не быть. Тогда Иран останется под санкциями. Он, как заметил военный обозреватель, уже оказался серьезно побитым, дискредитирован перед Ближним Востоком как серьезная военная сила и в определенной степени перед своим населением.

Далее перед Ираном стоит выбор: либо под санкциями попытаться восстановить ядерную программу, на что понадобятся годы; либо в заметной степени идти на серьезные уступки,

– считает Шарп.

Относительно первого варианта, то, по мнению военного обозревателя, есть одно маленькое "но". Для того, чтобы восстановить ядерную программу, нужен долговременный период, к тому же в Израиле точно никто не будет терпеть подобные попытки иранцев. Как подытожил Шарп, сегодня слабость Ирана доказана наглядно, продемонстрирована беззащитность иранских объектов, поэтому вряд ли кто-то позволит Ирану построить новое сооружение для возобновления своей ядерной программы.