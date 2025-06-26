Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп у розмові з 24 Каналом зазначив про значну роль Катару в ситуації на Близькому Сході та політиці в цьому регіоні. Катарців розгнівало, що Іран вдарив по їхній території, хоча й по військовій базі США.

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Два варіанти можливих дій Ірану далі

Удар по Катару, як наголосив Шарп, мав ганебний характер, бо іранці попередили США, що завдадуть його. Їм треба було зробити вигляд, що вони вдарять, аби не втратити обличчя.

Я вважав, що якщо американці не відреагують навіть символічно, то це буде їх помилкою. Однак іноді у Трампа є вдалі вербальні акти, він публічно познущався з іранців, подякувавши їм за те, що вони попередили США і це добре,

– озвучив Шарп.

Іранці, з його слів, дуже боялися американської реакції, якої не сталося, бо для Трампа було важливо не вступати у велику війну, а тільки розв'язати локальну проблему – знищити об'єкт важливої ядерної програми Ірану та добити ще два, з чим в Ізраїлю були суто технічні складнощі.

"Ізраїль вичерпав свої цілі. З огляду на те, що американці допомогли добити ці об'єкти, він вийшов на розв'язання проблеми максимум без жодної втрати літаків. Ізраїль переходить до наступного раунду війни, який передбачає політичний процес – чи будуть переговори між Іраном та США і якщо так, то до якої згоди вдасться дійти", – озвучив Шарп.

Ця угода може закріпити неможливість створення Іраном ядерної зброї. Однак її може й не бути. Тоді Іран залишиться під санкціями. Він, як зауважив військовий оглядач, вже виявився серйозно побитим, дискредитований перед Близьким Сходом як серйозна військова сила і певною мірою перед своїм населенням.

Далі перед Іраном стоїть вибір: або під санкціями спробувати відновити ядерну програму, на що знадобляться роки; або в помітній мірі йти на серйозні поступки,

– вважає Шарп.

Щодо першого варіанта, то, на думку військового оглядача, є одне маленьке "але". Для того, щоб відновити ядерну програму, потрібен довготривалий період, до того ж в Ізраїлі точно ніхто не терпітиме подібні спроби іранців. Як підсумував Шарп, сьогодні слабкість Ірану доведена наочно, продемонстрована беззахисність іранських об'єктів, тому навряд чи хтось дозволить Ірану збудувати нову споруду для поновлення своєї ядерної програми.