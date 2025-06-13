Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных командующих Ирана, – Reuters
- Израиль совершил атаку на Иран в ночь на 13 июня, в результате которой погибли по меньшей мере 20 иранских чиновников, включая генералов и военных руководителей.
- Более 200 истребителей ВВС Израиля атаковали более 100 целей, включая высокопоставленных иранских военных руководителей и ученых-ядерщиков, в частности Ферейдуна Аббаси и доктора Мохаммеда Мехди Тегеранчи.
- Среди ликвидированных: генерал-майор Хоссейн Салами, генерал-майор Мухаммед Багри и генерал-майор Голам-Али Рашид.
В ночь на 13 июня Израиль совершил атаку на Иран. Известно, что в результате ударов погибли по меньшей мере 20 иранских командующих.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Последствия израильской атаки на Иран
Иранские СМИ сообщали об атаке Израиля на объекты страны. Появилась информация о количестве ликвидированных иранских чиновников.
По словам двух источников, погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командующих,
– заявили в Reuters.
В издании сослались на два анонимных источника.
Ранее сообщалось о гибели ряда высокопоставленных чиновников Ирана. В частности, была подтверждена ликвидация:
- генерала-майора Хоссейна Салами, который руководил всеми подразделениями страны,
- генерала-майора Мухаммеда Багри – начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана,
- генерала-майора Голам-Али Рашида – командующего Центрального командного штаба Хатам Аль-Анбия (Корпус стражей Исламской революции).
В течение ночи 13 июня более 200 истребителей ВВС атаковали более 100 целей по всему Ирану, в частности места, где скрывались высокопоставленные иранские военные руководители.
Также в результате атаки погибли иранские учёные-ядерщики. Известно о 6 жертвах. Среди погибших: ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси и физик-теоретик доктор Мохаммеда Мехди Тегеранчи.