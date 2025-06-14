"Теперь бессмысленны": переговоры Ирана и США по ядерной программе сорвались из-за действий Израиля

В воскресенье, 15 июня, должны были состояться переговоры с США по ядерной программе Ирана. Но после израильских ударов по Ирану они не состоятся.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на заявления Омана и Bloomberg.

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Почему сорвались переговоры между Ираном и США

Об отмене запланированного диалога сообщили в Омане. Именно эта страна является посредником на переговорах.

Там не указали причину, но заверили, что следует прибегнуть к дипломатии.

Переговоры между Ираном и США, запланированные на это воскресенье в Маскате (столице Омана – 24 Канал), теперь не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к длительному миру,

– написал Бадр Албусаиди, министр иностранных дел Омана.

Интересно, что представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи не сказал об отмене переговоров.

Однако его слова звучали так: "Другая сторона сделала что-то, что делает диалог бессмысленным".

Несколько дней назад говорилось, что Иран отказался от участия в переговорах после атак со стороны Израиля. К тому же 14 июня Иран снова был под ударом, на что уже ответил.