Президент США Дональд Трамп разместил две атомные субмарины ближе к России. Также Штаты перебросили несколько ядерных бомб в Великобританию. Вероятно, это был ответ на агрессивные действия России.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, заметив, что в свое время Путин и Лукашенко постоянно говорили, что якобы тактическое ядерное оружие теперь находится в Беларуси. Потом были разговоры об "Орешнике". Однако на самом деле никаких официальных подтверждений пока нет.

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Почему Штаты начали действовать?

Как отметил Огрызко, нельзя отбрасывать вариант, что европейская или американская разведка получили информацию, что в Беларуси действительно что-то таки разместили. На это нужно реагировать.

Одно дело – объявили. Другое – сделать. Могло быть так, что объявили, но отсрочили. Потом что-то сделали. Спрятать такое почти невозможно. Поэтому и был ответ,

– сказал Огрызко.

Также это может быть просто реакция на просьбу союзников. Россия на протяжении длительного времени осуществляет диверсии в Европе и постоянно намекает на захват Сувалкского коридора и стран Балтии. Европа понимает, что когда-то Россия может и попытаться полезть на восточный фланг НАТО.

Американское ядерное присутствие является чрезвычайно важным. И это мог быть ответ на действия России или же так попросили сделать сами европейцы,

– подчеркнул Огрызко.

Добавим, недавно президент Трамп приказал перебросить две атомные субмарины ближе к территории России. Это он сделал якобы в ответ на агрессивные угрозы Дмитрия Медведева.