Россия готовится к новой войне и наращивает производство снарядов, – разведка Эстонии

Эстонская разведка опубликовала отчет за 2026 год, в котором указано о наращивании Россией боеприпасов большого калибра. По оценке разведки, страна-агрессор увеличила производство более чем в 17 раз.

Россия, вероятно, восстановит часть своих стратегических арсеналов артиллерийских боеприпасов, фактически готовясь к следующей войне, даже несмотря на продолжение ее агрессии против Украины. Об этом сообщила Эстонская разведка в своем отчете за 2026 год.

Зачем Россия наращивает производство снарядов?

С начала войны в Украине военно-промышленный комплекс России увеличил производство артиллерийских боеприпасов в несколько раз. Это позволило оккупантам продолжать боевые действия, несмотря на международные санкции.

Расходы России на артиллерийские боеприпасы менялись в течение войны. Весной 2022 года ежедневное использование достигало до 60 тысяч выстрелов, однако впоследствии стабилизировалось на уровне 10 – 15 тысяч в день.

До полномасштабного вторжения стратегические запасы России оценивались в 20 миллионов снарядов, но значительная часть резервов была исчерпана в первые годы войны, после чего армия была вынуждена ограничить расходы.

В 2025 году общий объем производства составил примерно 7 миллионов снарядов:

Боеприпасы для гаубиц (122 мм, 152 мм и 203 мм): 3,4 миллиона;

Боеприпасы для танков и БМП (100 мм, 115 мм и 125 мм): 0,8 миллиона;

Боеприпасы для РСЗО (122 мм, 220 мм и 300 мм): 0,5 миллиона;

Минометные снаряды (120 мм и 240 мм): 2,3 миллиона;

Кроме своего производства, Россия импортирует боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. С 2023 года страна приобрела примерно 5–7 миллионов снарядов.

Также ни одна из компаний, производящих взрывчатые вещества, не подпадает под санкции ЕС. До войны в Украине российская пороховая промышленность почти полностью зависела от иностранного импорта.

Как Россия совершенствует свое оружие?