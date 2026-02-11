Россия готовится к новой войне и наращивает производство снарядов, – разведка Эстонии
- Эстонская разведка сообщает, что Россия увеличила производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз и готовится к возможным новым конфликтам, несмотря на продолжающуюся агрессию против Украины.
- В 2025 году Россия произвела около 7 миллионов снарядов и импортировала дополнительные 5–7 миллионов из Ирана и Северной Кореи, а производство взрывчатых веществ не подпадает под санкции ЕС.
Эстонская разведка опубликовала отчет за 2026 год, в котором указано о наращивании Россией боеприпасов большого калибра. По оценке разведки, страна-агрессор увеличила производство более чем в 17 раз.
Россия, вероятно, восстановит часть своих стратегических арсеналов артиллерийских боеприпасов, фактически готовясь к следующей войне, даже несмотря на продолжение ее агрессии против Украины. Об этом сообщила Эстонская разведка в своем отчете за 2026 год.
Зачем Россия наращивает производство снарядов?
С начала войны в Украине военно-промышленный комплекс России увеличил производство артиллерийских боеприпасов в несколько раз. Это позволило оккупантам продолжать боевые действия, несмотря на международные санкции.
Расходы России на артиллерийские боеприпасы менялись в течение войны. Весной 2022 года ежедневное использование достигало до 60 тысяч выстрелов, однако впоследствии стабилизировалось на уровне 10 – 15 тысяч в день.
До полномасштабного вторжения стратегические запасы России оценивались в 20 миллионов снарядов, но значительная часть резервов была исчерпана в первые годы войны, после чего армия была вынуждена ограничить расходы.
В 2025 году общий объем производства составил примерно 7 миллионов снарядов:
- Боеприпасы для гаубиц (122 мм, 152 мм и 203 мм): 3,4 миллиона;
- Боеприпасы для танков и БМП (100 мм, 115 мм и 125 мм): 0,8 миллиона;
- Боеприпасы для РСЗО (122 мм, 220 мм и 300 мм): 0,5 миллиона;
- Минометные снаряды (120 мм и 240 мм): 2,3 миллиона;
Кроме своего производства, Россия импортирует боеприпасы из Ирана и Северной Кореи. С 2023 года страна приобрела примерно 5–7 миллионов снарядов.
Также ни одна из компаний, производящих взрывчатые вещества, не подпадает под санкции ЕС. До войны в Украине российская пороховая промышленность почти полностью зависела от иностранного импорта.
Как Россия совершенствует свое оружие?
Российские войска совершенствуют "Шахеды", оснащая их ракетами P-60. Такое изменение позволяет дрону защищать себя от украинских самолетов.
7 февраля 2026 года россияне использовали "Циркон" для атаки на украинскую энергетику. Ракета является гиперзвуковой противокорабельной и может маневрировать на высокой скорости.
Россия разработала новые дроны "Герань-5" и "Герань-4", которые могут запускаться со штурмовиков Су-25. Масса боевой части составляет около 90 килограммов, а дальность поражения около 1 000 километров.