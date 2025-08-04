Россия и Китай начали совместные военные учения в Японском море. В их рамках Пекин впервые отправил в страну-агрессора подводную лодку, что подчеркивает расширение сотрудничества между двумя государствами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNITED24. Китайская военно-морская группа прибыла во Владивосток 1 августа для участия в учениях Joint Sea 2025, которые продлятся до 5 августа.

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Что отправил Китай?

Согласно сообщению Army Recognition от 2 августа, китайская флотилия включает дизель-электрическую подводную лодку класса Kilo, первоначально построенную в России, а также два ракетных эсминца класса 052D – Shaoxing и Urumqi, судно снабжения класса 903A и судно спасения подводных лодок.

Участие китайского флота предусматривает привлечение ресурсов как Северного, так и Восточного флотов, что свидетельствует о возможных усилиях по расширению совместной оперативной готовности в нескольких командованиях,

– говорится в сообщении.

Подводная лодка считается устаревшей по современным стандартам, но имеет символическое значение и позволяет избежать разоблачения более чувствительных технологий во время перехода через Японское море.

Она имеет корпус в форме капли, может находиться под водой до двух недель и оснащена изолированной силовой установкой, разработанной для акустической маскировки.

Что известно о Joint Sea 2025?

С российской стороны в учениях участвует лодка класса "Удалой" – платформа, которая осталась еще с советских времен. Контраст в модернизации военно-морских сил очевиден: тогда как Китай с 2014 года спустил на воду более 20 эсминцев типа 052D, Россия с момента распада СССР не ввела в эксплуатацию ни одного нового эсминца.

Учения включают несколько сценариев, в частности противовоздушную оборону, противолодочную борьбу, поисково-спасательные операции и учения с боевой стрельбой.

Эти меры имеют целью улучшить взаимодействие между двумя военно-морскими силами в регионе, который имеет постоянное стратегическое значение для обеих стран,

– говорится в сообщении.

Минобороны Китая описало Joint Sea 2025 как обычный элемент ежегодного плана сотрудничества с Россией и заявило, что учения не направлены против какой-либо третьей стороны.

Однако они совпадают с Resolute Force Pacific 2025 – крупномасштабной военной операцией под руководством ВВС США, в которой участвуют более 400 самолетов и 12 000 военнослужащих из США, Японии, Австралии и других партнеров в регионе.

Что известно о совместных учениях?

С 2021 года Китай и Россия проводят регулярные морские патрулирования в Тихом океане, часто в координации с учениями Joint Sea. В другие годы организуют учения Northern Cooperation для поддержания оперативной непрерывности.

Предыдущие совместные развертывания включали участие Китая в учениях в Балтийском море, патрулирование бомбардировщиков вблизи Аляски и перемещение войск вблизи восточного фланга НАТО.

В 2025 году учения Joint Sea состоятся вблизи Владивостока – города, который с момента своего основания в 1860 году является ключевым центром Тихоокеанского флота России.

Несмотря на перенос главной военно-морской базы в Фокино после саммита АТЭС 2012 года, Владивосток остается важным логистическим и символическим оплотом военного присутствия России на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее The Hill сообщал, что Китай не хочет, чтобы Россия выиграла войну против Украины, а наоборот – чтобы она оставалась ослабленной, зависимой и застряла в длительном конфликте.