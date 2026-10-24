"Черег бывшего шпиона": СМИ раскрыли, как юрист и банкир из США удерживали Путина от применения ядерки

Подробности этой секретной инициативы под названием "Платформа" обнародовало издание Financial Times. Попытки кулуарного диалога начались в марте 2022 года после тревожного звонка из Москвы о риске применения ядерного оружия. Американские деятели надеялись передать через Варнига четкий сигнал о том, что Запад не стремится к уничтожению России или смене ее режима.

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Попытки создать секретный канал связи с Кремлем

Для реализации замысла Конн и Форсман встретились с Маттиасом Варнигом в Цюрихе осенью 2022 года. Бывший шпион, знавший Путина еще с 1990-х годов, согласился передать российскому диктатору послание от официальных лиц США.

После поездки в Москву Варниг зачитал ответ Путина. Диктатор утверждал, что "не имеет иного выбора, кроме как продолжать военные действия", но в то же время заверил в якобы открытости к переговорам на основе Стамбульских договоренностей.

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План мирного соглашения и позиция Украины

В начале 2023 года группа разработала проект мирного документа. Он предусматривал вывод российских войск с большей части вновь оккупированных территорий, но требовал от Украины уступок в отношении Крыма и отказа от вступления в НАТО.

Продюсер Александр Роднянский пытался представить эти документы украинскому руководству. Однако Владимир Зеленский и Андрей Ермак категорически отвергли любые уступки в отношении территориальной целостности Украины.

Почему инициатива потерпела крах

В конечном итоге попытка создать неофициальный канал связи провалилась из-за отсутствия официальной поддержки со стороны Вашингтона.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ясно дал понять, что американская сторона считает имеющиеся правительственные каналы вполне достаточными.

Отметим, что Кремль до сих пор регулярно прибегает к манипуляциям темой дипломатии. Аналитики ISW отмечают, что Москва демонстрирует готовность к переговорам лишь ради ослабления санкций и спасения собственных НПЗ.