"Через колишнього шпигуна": ЗМІ розкрили, як юрист і банкір зі США спиняли Путіна від ядерки

Подробиці цієї секретної ініціативи під назвою "Платформа" оприлюднило видання Financial Times. Спроби кулуарного діалогу розпочалися у березні 2022 року після тривожного дзвінка з Москви про ризик використання ядерної зброї. Американські діячі сподівалися передати через Варніга чітке повідомлення про те, що Захід не прагне знищення Росії чи зміни її режиму.

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Спроби створити секретний канал із Кремлем

Для реалізації задуму Конн та Форсман зустрілися з Маттіасом Варнігом у Цюриху восени 2022 року. Ексшпигун, який знав Путіна ще з 1990-х років, погодився передати російському диктатору меседж від посадовців США.

Після поїздки до Москви Варніг зачитав відповідь Путіна. Диктатор стверджував, що "не має іншого вибору, окрім як продовжувати воєнні дії", але водночас запевняв у нібито відкритості до переговорів на основі Стамбульських домовленостей.

План мирної угоди та позиція України

На початку 2023 року група розробила проєкт мирного документа. Він передбачав відведення російських військ з більшої частини новоокупованих територій, але вимагав від України поступок щодо Криму та відмови від вступу до НАТО.

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Продюсер Олександр Роднянський намагався презентувати ці документи українському керівництву. Проте Володимир Зеленський та Андрій Єрмак категорично відкинули будь-які поступи щодо територіальної цілісності України.

Чому ініціатива зазнала краху

Зрештою, спроба створити неофіційний канал зв'язку провалилася через відсутність офіційної підтримки з боку Вашингтона.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван чітко зробив зрозумілим, що американська сторона вважає наявні урядові канали цілком достатніми.

Зауважимо, що Кремль і досі регулярно вдається до маніпуляцій темою дипломатії. Аналітики ISW зазначають, що Москва вдає готовність до переговорів лише ради послаблення санкцій та порятунку власних НПЗ.