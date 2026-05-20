Если Россия ударит ядеркой по Украине: Рютте сказал, какой будет реакция НАТО

Россия и Беларусь начали ядерные учения. В НАТО следят за тем, что происходит на белорусской территории.

На фоне этого генеральный секретарь Марк Рютте 20 мая сделал заявление, которое касается Украины, передает "Радио Свобода".

Что сказал Рютте?

Марк Рютте пообещал, что если Россия применит ядерное оружие в войне против Украины, "разрушительная" реакция НАТО не заставит себя ждать.

По его словам, России о последствиях известно.

Они (россияне – 24 Канал) знают, что если это произойдет, реакция будет разрушительной,

– цитирует Рютте издание.

Обратите внимание! СБУ обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которая была установлена на дрон "Герань-2". Ракета содержала компоненты из обедненного урана. Она атаковала Черниговскую область в ночь на 7 апреля.

Генсек НАТО добавил, что Альянс следит и мониторит то, что происходит сейчас в Беларуси.

Напомним, что Москва и Минск начали военные ядерные учения 19 мая. Продлится они по 21 мая.

Для этих учений в Беларуси одновременно закрыли доступ к 19 лесам, граничащих с Украиной, Польшей и Литвой.

К слову, ядерные тренировки политолог Валерий Дымов в комментарии 24 Каналу назвал элементами психологического давления и запугивания.



Также Ранее авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что угрозы "ядеркой" – один из "аргументов", который, по мнению Кремля, остановит Украину от атак.



В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар. Но пока признаков подготовки к такому сценарию нет.

Есть ли угроза от Беларуси?

20 мая президент Зеленский сообщил, что у России есть 5 сценариев расширения войны через Север Украины. На фоне этого украинские силы на Черниговско-Киевском направлении будут увеличены.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж 24 Каналу отмечал, что угрозу с белорусской стороны игнорировать не надо, но стоит учитывать реальные возможности России и Беларуси.

Для наступления на Киев или Чернигов для Беларуси нужна серьезная группировка – более 50 тысяч человек, объяснил Павел Нарожный. Если такое формирование будет создаваться, то Украина сразу узнает. И северное направление очень хорошо укреплено.

А полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан добавил, что в случае нападения Беларуси, Украина за сутки сможет "выключить" ее экономику. К примеру, атаковать Мозырский НПЗ, который расположен недалеко от границы с Украиной.

Между тем белорусский диктатор получил "привет" от украинских военных. Так, "Мадьяр" недавно показал красноречивое фото с надписью "Moscow отныне never sleeps", намекнув, что Беларусь будут ждать те же последствия в случае атаки на Украину.