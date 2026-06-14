Путин или война в Украине: в СМИ проанализировали, что закончится раньше

Полномасштабная война России против Украины длится уже более 4 лет, что уже превысило продолжительность Первой мировой войны. Впрочем, признаков завершения боевых действий пока нет, а российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать ужасы войны и масштабы потерь.

Учитывая это, аналитики пытаются предсказать, что закончится раньше: война или политическая эпоха Путина. Свои выводы эксперты изложили в материале The Times.

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Как российский президент закрывает глаза на провал в войне?

Прежде всего журналисты напомнили о первоначальных целях главы Кремля, которые заключались в захвате Киева за три дня. Однако такие дерзкие планы врага столкнулись с суровой реальностью.

По оценкам российских независимых журналистов и западных спецслужб, общие потери российской армии могут достигать от 225 до 500 тысяч человек, тогда как официальный Кремль такие данные не обнародует.

В то же время, по информации Генштаба, по состоянию на 14 июня 2026 года общие потери России с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 382 870 военнослужащих, в том числе за последние сутки – 1 440 человек.

Путин, бывший офицер КГБ, выросший на вдохновляющих историях о героических подвигах советской армии, предпочитает игнорировать подобные ужасы,

– подчеркивают в издании.

Журналисты отмечают, что диктатор демонстрирует уверенность в своей победе и отвергает возможность компромиссов, в частности отказавшись от идеи личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения завершения войны.

По словам источника издания, приближенного к Кремлю, Путин "очень терпелив и верит в победу". В то же время Украина продолжает усиливать давление на Россию: украинские дальнобойные дроны и ракеты все чаще поражают военные объекты и критическую инфраструктуру в глубине российской территории.

В частности, 14 июня дальнобойные ракеты поразили Тульскую, Ярославскую и ряд других областей государства-террориста.

Также, по данным издания, Киев активно расширяет собственное производство ракет, чтобы уменьшить зависимость от западной помощи.

Россия устает от войны: какие подробности?

Несмотря на попытки Кремля поддерживать видимость стабильности, особенно в Москве, общественные настроения постепенно меняются, и все больше людей признают усталость от затянувшегося конфликта, хотя открыто критиковать власть готовы не все.

Аналитики, однако, не видят признаков скорого краха режима. Согласно оценкам аналитического центра NEST, российская экономика приспособилась к санкциям и военным расходам, а силовые структуры сохраняют полный контроль внутри страны.

Поэтому предположения о том, что экономические проблемы могут заставить Путина прекратить войну, считаются маловероятными: экономика, хотя и находится под давлением, не демонстрирует признаков обвала, как и внутренней угрозы в виде восстания или переворота.

При этом эксперты обращают внимание на усиление влияния ультранационалистических кругов, которые критикуют Путина за недостаточную жесткость и выступают за дальнейшую эскалацию.

Бывший олигарх Михаил Ходорковский считает, что существенные изменения в России возможны лишь после завершения его правления, однако пока эксперты не видят ни предпосылок для смены власти, ни признаков скорого завершения войны, поэтому вопрос о том, что закончится раньше — война или эпоха Путина — остается открытым.

Интересно! В начале войны Россия опиралась на численность армии и военное производство, но на пятом году боевых действий эти преимущества ослабевают: по данным CNN, в первом квартале 2026 года набор контрактников снизился примерно на 20% по сравнению с 2025 годом и, вероятно, будет падать дальше.