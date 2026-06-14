Зважаючи на це, аналітики намагаються спрогнозувати, що закінчиться раніше: війна чи політична епоха Путіна. Свої висновки експерти виклали в матеріалі The Times.

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Як російський президент заплющує очі на провал у війні?

Передусім журналісти нагадали про початкові цілі очільника Кремля, які полягали в захопленні Києва за три дні. Проте такі зухвалі плани ворога зіткнулися з суворою реальністю.

За оцінками російських незалежних журналістів і західних розвідок, загальні втрати російської армії можуть сягати від 225 до 500 тисяч осіб, тоді як офіційний Кремль такі дані не оприлюднює.

Водночас, за інформацією Генштабу, станом на 14 червня 2026 року загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 382 870 військових, зокрема за останню добу – 1 440 осіб.

Путін, колишній офіцер КДБ, який виріс на надихаючих історіях про героїчні подвиги радянської армії, воліє ігнорувати подібні жахи,

– підкреслюють у виданні.

Журналісти зазначають, що диктатор демонструє впевненість у своїй перемозі та відкидає можливість компромісів, зокрема відмовившись від ідеї особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення завершення війни.

За словами джерела видання, наближеного до Кремля, Путін "дуже терплячий і вірить у перемогу". Водночас Україна продовжує посилювати тиск на Росію: українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше уражають військові об'єкти й критичну інфраструктуру в глибині російської території.

Зокрема, 14 червня, далекобійні санкції відпрацювали по Тульській, Ярославській та низці інших областей держави-терористки.

Також, за даними видання, Київ активно розширює власне виробництво ракет, щоб зменшити залежність від західної допомоги.

Росія втомлюється від війни: які подробиці?

Попри спроби Кремля підтримувати видимість стабільності, особливо в Москві, суспільні настрої поступово змінюються, і все більше людей визнають втому від тривалого конфлікту, хоча відкрито критикувати владу готові не всі.

Аналітики, однак, не вбачають ознак швидкого краху режиму. Згідно з оцінками аналітичного центру NEST, російська економіка пристосувалася до санкцій і воєнних витрат, а силові структури зберігають повний контроль усередині країни.

Через це припущення про те, що економічні проблеми можуть змусити Путіна припинити війну, вважаються малоймовірними: економіка, хоча й під тиском, не демонструє ознак обвалу, як і внутрішньої загрози у вигляді повстання чи перевороту.

При цьому експерти звертають увагу на посилення впливу ультранаціоналістичних кіл, які критикують Путіна за недостатню жорсткість і виступають за подальшу ескалацію.

Колишній олігарх Михайло Ходорковський вважає, що суттєві зміни в Росії можливі лише після завершення його правління, однак наразі експерти не бачать ані передумов для зміни влади, ані ознак швидкого завершення війни, тож питання про те, що закінчиться раніше – війна чи епоха Путіна – залишається відкритим.

Цікаво! На початку війни Росія спиралася на чисельність армії та військове виробництво, але на п'ятому році бойових дій ці переваги слабшають: за даними CNN, у першому кварталі 2026 року набір контрактників знизився приблизно на 20% порівняно з 2025-м і, ймовірно, падатиме далі.