Зважаючи на це, аналітики намагаються спрогнозувати, що закінчиться раніше: війна чи політична епоха Путіна. Свої висновки експерти виклали в матеріалі The Times.
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Як російський президент заплющує очі на провал у війні?
Передусім журналісти нагадали про початкові цілі очільника Кремля, які полягали в захопленні Києва за три дні. Проте такі зухвалі плани ворога зіткнулися з суворою реальністю.
За оцінками російських незалежних журналістів і західних розвідок, загальні втрати російської армії можуть сягати від 225 до 500 тисяч осіб, тоді як офіційний Кремль такі дані не оприлюднює.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Водночас, за інформацією Генштабу, станом на 14 червня 2026 року загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 382 870 військових, зокрема за останню добу – 1 440 осіб.
Путін, колишній офіцер КДБ, який виріс на надихаючих історіях про героїчні подвиги радянської армії, воліє ігнорувати подібні жахи,
– підкреслюють у виданні.
Журналісти зазначають, що диктатор демонструє впевненість у своїй перемозі та відкидає можливість компромісів, зокрема відмовившись від ідеї особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення завершення війни.
За словами джерела видання, наближеного до Кремля, Путін "дуже терплячий і вірить у перемогу". Водночас Україна продовжує посилювати тиск на Росію: українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше уражають військові об'єкти й критичну інфраструктуру в глибині російської території.
Зокрема, 14 червня, далекобійні санкції відпрацювали по Тульській, Ярославській та низці інших областей держави-терористки.
Також, за даними видання, Київ активно розширює власне виробництво ракет, щоб зменшити залежність від західної допомоги.
Росія втомлюється від війни: які подробиці?
Попри спроби Кремля підтримувати видимість стабільності, особливо в Москві, суспільні настрої поступово змінюються, і все більше людей визнають втому від тривалого конфлікту, хоча відкрито критикувати владу готові не всі.
Аналітики, однак, не вбачають ознак швидкого краху режиму. Згідно з оцінками аналітичного центру NEST, російська економіка пристосувалася до санкцій і воєнних витрат, а силові структури зберігають повний контроль усередині країни.
Через це припущення про те, що економічні проблеми можуть змусити Путіна припинити війну, вважаються малоймовірними: економіка, хоча й під тиском, не демонструє ознак обвалу, як і внутрішньої загрози у вигляді повстання чи перевороту.
При цьому експерти звертають увагу на посилення впливу ультранаціоналістичних кіл, які критикують Путіна за недостатню жорсткість і виступають за подальшу ескалацію.
Колишній олігарх Михайло Ходорковський вважає, що суттєві зміни в Росії можливі лише після завершення його правління, однак наразі експерти не бачать ані передумов для зміни влади, ані ознак швидкого завершення війни, тож питання про те, що закінчиться раніше – війна чи епоха Путіна – залишається відкритим.
Цікаво! На початку війни Росія спиралася на чисельність армії та військове виробництво, але на п'ятому році бойових дій ці переваги слабшають: за даними CNN, у першому кварталі 2026 року набір контрактників знизився приблизно на 20% порівняно з 2025-м і, ймовірно, падатиме далі.