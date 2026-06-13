Марія Воронцова одягнула на форум костюм, який, за оцінками експертів, міг коштувати понад 8 тисяч євро. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на ексредакторку Vogue Катерину Федорову.
Дивіться також У Держдумі Росії несподівано жорстко розкритикували Кремль за війну в Україні
Чому образ доньки Путіна розгнівав росіян?
За словами експертки, образ Воронцової належить до так званого стилю "тихої розкоші".
Донька Путіна обрала речі італійського бренду Loro Piana – одного з найулюбленіших брендів російського президента.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За приблизними підрахунками, вартість окремих елементів образу склала:
- піджак – близько 3600 євро,
- блузка – 1800 євро,
- спідниця – 2200 євро,
- хустка – близько 600 євро.
Загальна вартість комплекту перевищує 8000 євро. При цьому до розрахунку не увійшли взуття, годинники та прикраси, які також були присутні в образі. За оцінкою експерта, повний комплект міг коштувати понад мільйон рублів.
Скільки коштує костюм Воронцової, у якому вона прийшла на форум / Фото з соцмережі
Поява Воронцової на форумі викликала активне обговорення в соцмережах, де частина коментаторів звернула увагу на соціальний контраст у країні.
Росіянам не сподобався дорогий образ доньки Путіна / Скриншоти
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що молодша донька Путіна – Катерина Тихонова – очолила новий факультет штучного інтелекту в МДУ.
Зауважимо, що поки діти диктатора живуть своє краще життя, у Росії зростає кількість бідних. Частка росіян, які вважають свій дохід вищим за прожитковий мінімум, знизилася з 48% до 41%.