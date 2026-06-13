Марія Воронцова одягнула на форум костюм, який, за оцінками експертів, міг коштувати понад 8 тисяч євро. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на ексредакторку Vogue Катерину Федорову.

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Чому образ доньки Путіна розгнівав росіян?

За словами експертки, образ Воронцової належить до так званого стилю "тихої розкоші".

Донька Путіна обрала речі італійського бренду Loro Piana – одного з найулюбленіших брендів російського президента.

За приблизними підрахунками, вартість окремих елементів образу склала:

піджак – близько 3600 євро,

блузка – 1800 євро,

спідниця – 2200 євро,

хустка – близько 600 євро.

Загальна вартість комплекту перевищує 8000 євро. При цьому до розрахунку не увійшли взуття, годинники та прикраси, які також були присутні в образі. За оцінкою експерта, повний комплект міг коштувати понад мільйон рублів.

Скільки коштує костюм Воронцової, у якому вона прийшла на форум / Фото з соцмережі

Поява Воронцової на форумі викликала активне обговорення в соцмережах, де частина коментаторів звернула увагу на соціальний контраст у країні.

Росіянам не сподобався дорогий образ доньки Путіна / Скриншоти

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що молодша донька Путіна – Катерина Тихонова – очолила новий факультет штучного інтелекту в МДУ.

Зауважимо, що поки діти диктатора живуть своє краще життя, у Росії зростає кількість бідних. Частка росіян, які вважають свій дохід вищим за прожитковий мінімум, знизилася з 48% до 41%.