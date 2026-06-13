Мария Воронцова надела на форум костюм, который, по оценкам экспертов, мог стоить более 8 тысяч евро. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на бывшую редактора Vogue Екатерину Федорову.

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Почему образ дочери Путина возмутил россиян?

По словам эксперта, образ Воронцовой относится к так называемому стилю "тихой роскоши".

Дочь Путина выбрала вещи итальянского бренда Loro Piana – одного из самых любимых брендов российского президента.

По приблизительным подсчетам, стоимость отдельных элементов образа составила:

пиджак – около 3600 евро,

блузка – 1800 евро,

юбка – 2200 евро,

платок – около 600 евро.

Общая стоимость комплекта превышает 8000 евро. При этом в расчет не вошли обувь, часы и украшения, которые также присутствовали в образе. По оценке эксперта, полный комплект мог стоить более миллиона рублей.

Сколько стоит костюм Воронцовой, в котором она пришла на форум / Фото из соцсети

Появление Воронцовой на форуме вызвало активное обсуждение в соцсетях, где часть комментаторов обратила внимание на социальный контраст в стране.

Россиянам не понравился дорогой образ дочери Путина / Скриншоты

Напомним, что ранее сообщалось о том, что младшая дочь Путина – Екатерина Тихонова – возглавила новый факультет искусственного интеллекта в МГУ.

Отметим, что пока дети диктатора живут своей лучшей жизнью, в России растет количество бедных. Доля россиян, считающих свой доход выше прожиточного минимума, снизилась с 48% до 41%.