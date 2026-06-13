Депутат Госдумы России от Коммунистической партии Вячеслав Мархаев открыто раскритиковал Кремль. Он фактически выступил против официальной позиции властей. На это обратил внимание Институт изучения войны.

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Как в Госдуме оценивают политику Путина в отношении войны в Украине?

11 июня Мархаев опубликовал пост в соцсетях. В нем депутат обвинил российские власти в том, что они пытаются создать иллюзию стабильности и благосостояния в стране с помощью крупных публичных мероприятий, в частности Петербургского международного экономического форума.

По его словам, обычные россияне сталкиваются со все большими финансовыми проблемами, запретами и ограничениями. Между тем элита больше заботится о личном обогащении, чем о людях.

Мархаев заявил о рекордном росте числа российских миллиардеров во время войны и о масштабной коррупции среди чиновников.

Говоря о войне против Украины, он признал, что удары по российским городам продолжаются и становятся все более масштабными. Между тем Запад только усиливает поддержку Украины.

Депутат раскритиковал Кремль за то, что тот фактически сузил свои военные цели – от захвата всей Украины до лишь тех территорий, которые Россия объявила аннексированными.

Мархаев предупредил, что нынешняя ситуация может привести к социальному взрыву внутри России. Он призвал власти остановить рост тарифов, усилить ответственность чиновников и представить четкий публичный план завершения войны.

Аналитики Института изучения войны заявили, что не видят признаков взлома аккаунтов Мархаева. В то же время его заявления на момент публикации не распространяли ни российские государственные СМИ, ни провоенные блогеры, в частности связанные с Кремлем.

Напомним, что, по данным СМИ, в частности Le Monde, Путин также все больше опасается нестабильности внутри страны. Среди российских элит растет недовольство его политикой. Часть критикует отсутствие перемен во власти, другие – провал переговоров с Западом или отказ от новой мобилизации.

Эксперты описывают ситуацию как самый серьезный кризис правления для Путина. Его образ "сильного лидера" постепенно разрушается.

Эксперты также отмечают, что война зашла в тупик и начала подрывать внутренний "договор" в обществе — стабильность в обмен на лояльность. Сначала военные расходы поддерживали экономику, но теперь они вызывают инфляцию, дефицит рабочей силы и замедление развития.

Несмотря на это, аналитики не ожидают скорого падения режима, поскольку власть пока сохраняет контроль, а общество адаптируется к ухудшению условий.