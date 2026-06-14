Щомісяця гинуть і зазнають поранень понад 30 тисяч ворожих солдатів.

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Скільки російських військових і техніки ліквідовано з початку війни?

За даними Генштабу, втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 14 червня 2026 рік становлять:

особового складу – близько 1 382 870 (+1 440) осіб;

танків – 12 020 (+5);

бойових броньованих машин – 24 753 (+14);

артилерійських систем – 44 010 (+57);

РСЗВ – 1 868 (+3);

засоби ППО – 1 419 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 661 (+13);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 349 165 (+2 132);

крилаті ракети – 4 733 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 106 675 (+401);

спеціальна техніка – 4 288 (+1).

До слова, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що за останній рік дрони забезпечили третину втрат російської армії.

Бровді розповів, що знищення одного окупанта коштує Україні менш як тисячу доларів.

За перші 5 місяців 2026 року оператори СБС ліквідували понад 50,9 тисячі російських військових і уразили більш ніж 176,5 тисячі цілей. У середньому за добу дрони знищували 337 окупантів і били по 1169 цілях.

Зараз підрозділи СБС складають 2,5% ЗСУ, але їх планують збільшити до 5%. "Мадяр" пояснив, що ширше використання дронів у всій армії допоможе ще більше знищувати техніку та сили ворога.