Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер объяснил 24 Каналу, что настоящим рычагом станет длительная готовность Запада вооружать и финансировать Украину. Это, по его словам, разрушит надежду Кремля на уменьшение помощи и приведет к росту потерь и внутреннего давления на российскую власть.

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Экономическое давление и ресурсы Кремля

Стивен Пайфер отметил, что экономическое давление играет роль, но не всегда является решающим фактором в завершении войн. Он подчеркнул, что Кремль финансировал рост военных расходов за счет резервных фондов, что позволяло сохранять стабильное финансирование гражданских программ.

За последние три года Путин увеличивал расходы на оборону, используя, в частности, средства из Фонда национального благосостояния России. Это позволило ему избежать ситуации, когда рост расходов на войну заставил бы сокращать финансирование гражданского сектора,

– отметил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Он подчеркнул, что такая модель не является долговременной. По прогнозам экономистов, уже после 2025 года ее устойчивость резко снизится, и Кремлю придется выбирать между оборонными и социальными расходами.

Какой главный рычаг влияния на Кремль?

Пайфер отметил, что настоящая точка давления заключается не в санкциях, а в долгосрочной поддержке Украины со стороны Запада. Это касается как поставки вооружения, так и инвестиций в собственное производство современного оружия.

Если Кремль поймет, что Европа и США готовы продолжать предоставлять Украине вооружение и финансирование, в частности для производства собственного оружия, например, дронов большой дальности, это будет означать, что война будет продолжаться,

– объяснил бывший посол США в Украине.

Он подчеркнул, что в таком случае для россиян будут расти как военные потери, так и экономические расходы, что будет увеличивать внутреннее давление на власть.

Потери России могут стать ключевым фактором для завершения войны

Бывший дипломат напомнил, что, по некоторым оценкам, потери российской армии достигли рекордных показателей и продолжат расти в случае затяжной войны.

Число погибших с российской стороны уже превышает 1 миллион человек, и оно будет расти. А это растущая боль для россиян,

– отметил Пайфер.

Он отметил, что именно сочетание больших потерь и длительной поддержки Украины со стороны Запада может стать решающим фактором, который заставит Кремль искать путь к прекращению огня и справедливого мира.