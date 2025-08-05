Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер пояснив 24 Каналу, що справжнім важелем стане тривала готовність Заходу озброювати й фінансувати Україну. Це, за його словами, зруйнує надію Кремля на зменшення допомоги й призведе до зростання втрат та внутрішнього тиску на російську владу.

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Економічний тиск і ресурси Кремля

Стівен Пайфер зауважив, що економічний тиск відіграє роль, але не завжди є вирішальним чинником у завершенні воєн. Він підкреслив, що Кремль фінансував зростання військових витрат коштом резервних фондів, що дозволяло зберігати стабільне фінансування цивільних програм.

За останні три роки Путін збільшував витрати на оборону, використовуючи, зокрема, кошти з Фонду національного добробуту Росії. Це дозволило йому уникнути ситуації, коли зростання витрат на війну змусило б скорочувати фінансування цивільного сектора,

– зазначив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Він підкреслив, що така модель не є довготривалою. За прогнозами економістів, уже після 2025 року її стійкість різко знизиться, і Кремлю доведеться обирати між оборонними та соціальними видатками.

Який головний важіль впливу на Кремль?

Пайфер наголосив, що справжня точка тиску полягає не в санкціях, а у довгостроковій підтримці України з боку Заходу. Це стосується як постачання озброєння, так і інвестицій у власне виробництво сучасної зброї.

Якщо Кремль зрозуміє, що Європа і США готові продовжувати надавати Україні озброєння та фінансування, зокрема для виробництва власної зброї, наприклад, дронів великої дальності, це означатиме, що війна триватиме,

– пояснив колишній посол США в Україні.

Він підкреслив, що у такому разі для росіян зростатимуть як військові втрати, так і економічні витрати, що збільшуватиме внутрішній тиск на владу.

Втрати Росії можуть стати ключовим фактором для завершення війни

Колишній дипломат нагадав, що, за деякими оцінками, втрати російської армії сягнули рекордних показників і продовжать зростати у разі затяжної війни.

Число загиблих з російського боку вже перевищує 1 мільйон осіб, і воно буде зростати. А це зростаючий біль для росіян,

– зазначив Пайфер.

Він наголосив, що саме поєднання великих втрат і тривалої підтримки України з боку Заходу може стати вирішальним фактором, який змусить Кремль шукати шлях до припинення вогню та справедливого миру.