Призыв к поддержке Украины и сравнение с 11 сентября: о чем Чарльз III говорил в Конгрессе США
- Король Чарльз III подчеркнул важность решительной поддержки Украины для достижения справедливого и продолжительного мира.
- Он также отметил укрепление обороноспособности, подчеркнув уникальность партнерства между Великобританией и США.
Во время визита в Соединенные Штаты король Великобритании Чарльз III выступил в Конгрессе США. В своей речи он отметил необходимость решительной поддержки Украины на фоне глобальной нестабильности.
Об этом сообщает Суспильне.
О чем король говорил в Конгрессе США?
Король Великобритании Чарльз III заявил, что мир переживает период серьезной нестабильности– от Европы до Ближнего Востока, что создает новые вызовы для международного сообщества и влияет на жизнь людей в разных странах.
Монарх подчеркнул, что для защиты Украины и ее народа необходима "непреклонная решимость", ведь только так можно достичь справедливого и продолжительного мира.
В контексте войны в Украине он также провел параллель с событиями 11 сентября 2001 года., именно тогда НАТО впервые и единственный раз применило статью 5 о коллективной обороне. По мнению короля, сейчас мир нуждается в таком же единстве.
Справка. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех членов НАТО. Ее применили после терактов 11 сентября 2001 года в США, организованных террористической организацией "Аль-Каида". Тогда страны Североатлантического союза после консультаций с Вашингтоном согласовали совместные действия., что впоследствии привело к военной операции в Афганистане, направленной против режима, оказывавший поддержку террористам.
Отдельно Чарльз III отметил важность партнерства между Великобританией и США, назвав его уникальным союзом, сложившимся веками. По его словам, сегодня такое сотрудничество, что основывается на единстве Европы и Америки, важнее, чем когда-либо.
Король также отметил, что укрепление безопасности начинается с усиления обороноспособности. По его словам, Великобритания осознает, что современные угрозы требуют трансформации Вооруженных сил, а ключевую роль в этом играет НАТО. Именно поэтому Лондон принял решение о стабильном увеличении оборонных расходов со времен холодной войны.
От глубин Атлантики до катастрофически тающих ледников Арктики, преданность и опыт Вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников лежат в основе НАТО, они обязались защищать друг друга, защищать наших граждан и интересы, оберегать североамериканцев и европейцев от наших общих противников,
– заявил король.
Чарльз III упомянул и о своей службе в Королевском флоте более полувека назад. Он отметил тягость военных традиций в королевской семье– от его отца, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, к предыдущим поколениям.
Напомним, этот визит британского монарха стал первым с 2007 года. После недавнего инцидента со стрельбой в Вашингтоне меры безопасности перед прибытием короля дополнительно усилили и пересмотрели.
Известно также, что после завершения программы в Вашингтоне Чарльз III отправится в Нью-Йорк, где посетит мемориал 11 сентября вместе с мэром города и политиком Зораном Мамдани. Завершится его поездка в Виргинию.
О чем говорили Трамп и Чарльз III?
Во время встречи с королем Чарльзом III в Белом доме президент США Дональд Трамп уже в начале разговора нарушил вопросы безопасности и международной политики
По данным СМИ, по прибытии британской делегации Трамп вспомнил о стрельбе, которая произошла накануне во время ужина в Вашингтоне. В ответ король пошутил, что не хотел бы долго находиться на открытом пространстве.
Далее американский президент перевел разговор на международные вопросы., в частности, вспомнил Владимира Путина и заявил: "Сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны". В то же время Чарльз III пытался избежать обсуждения этой темы и повторил, что лучше вернуться к этому в другой раз.