Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

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Что известно о закрытии границы с Россией в Латвии?

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил ответственным ведомствам оценить возможные последствия закрытия границы с Россией. В частности, необходимо учесть вопросы безопасности, перемещение людей через границу и возможное увеличение нагрузки на другие страны Балтии.

По словам Кулбергса, Латвия должна согласовать свои действия с соседними государствами. Также правительство ожидает оценок Министерства иностранных дел и Министерства транспорта относительно влияния закрытия КПП на транзит и пересечение границы.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава поддержал идею закрытия пунктов пропуска с Россией. В то же время он подчеркнул, что сначала правительство должно выработать общую позицию.

Между тем Эстония уже решила с 1 декабря приостановить автомобильное движение через все наземные пункты пропуска на границе с Россией. Ограничения будут действовать шесть месяцев, после чего правительство оценит, нужно ли их продлевать.

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В Государственной пограничной службе Латвии предупредили, что после закрытия эстонских КПП часть людей может перенаправить свои маршруты через латвийскую границу. Это создаст дополнительную нагрузку на пограничников и может привести к образованию очередей.

Почему Эстония закрывает границу с Россией?

Российская военная разведка пыталась организовать диверсию на эстонском оборонном предприятии Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые беспилотники.

По этому делу эстонские правоохранители задержали восьмерых граждан Латвии.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна предупреждала об ответных мерах на дальнейшие российские атаки и теперь реализует эти меры.

По его словам, Эстония действует взвешенно, но решительно, и не позволит России использовать открытость страны против нее.