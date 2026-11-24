Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

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Що відомо про закриття кордону з Росією у Латвії?

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручив відповідальним установам оцінити можливі наслідки закриття кордону з Росією. Зокрема, потрібно врахувати питання безпеки, рух людей через кордон і можливе збільшення навантаження на інші країни Балтії.

За словами Кулбергса, Латвія має узгодити свої дії з сусідніми державами. Також уряд очікує оцінок Міністерства закордонних справ і Міністерства сполучення щодо впливу закриття КПП на транзит і перетин кордону.

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава підтримав ідею закриття пунктів пропуску з Росією. Водночас він наголосив, що спочатку уряд має виробити спільну позицію.

Тим часом Естонія вже вирішила з 1 грудня призупинити автомобільний рух через усі наземні пункти пропуску на кордоні з Росією. Обмеження діятимуть шість місяців, після чого уряд оцінить, чи потрібно їх продовжувати.

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У Державній прикордонній охороні Латвії попередили, що після закриття естонських КПП частина людей може перенаправити свої маршрути через латвійський кордон. Це створить додаткове навантаження на прикордонників і може призвести до черг.

Чому Естонія закриває кордон з Росією?

Російська військова розвідка намагалася організувати диверсію на естонському оборонному підприємстві Threod Systems, яке виготовляє розвідувальні та бойові безпілотники.

У цій справі естонські правоохоронці затримали вісьмох громадян Латвії.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна попереджала про відповідь на подальші російські атаки й тепер втілює ці заходи.

За його словами, Естонія діє виважено, але рішуче, і не дозволить Росії використовувати відкритість країни проти неї.