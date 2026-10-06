Как сообщает издание LRT, за отмену соответствующего положения статьи 137 Конституции проголосовали 106 литовских депутатов, однако против выступили 18 человек, а еще шестеро воздержались. Окончательное голосование парламентарии запланировали на 12 января 2027 года.

Утвердит ли Литва разрешение на размещение ядерного оружия?

Для утверждения изменений потребуется не менее 94 голосов из 141. Председатель литовского парламента Юозас Олекас пояснил, что это решение существенно повысит устойчивость государства и усилит военное сдерживание.

"Исключение будет означать, что мы обеспечим себе самую прочную поддержку, какая только возможна. Устранив юридические особенности, которые были у Литвы по сравнению с другими странами ЕС и НАТО, их больше не будет, мы станем равными", – подчеркнул председатель Сейма.

Москва угрожает ответными мерами

Инициатива Вильнюса вызвала острую реакцию в России. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, слова которого цитируют российские СМИ, назвал этот шаг очередным этапом в нагнетании напряженности на европейском континенте.

Конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности,

– дерзко заявил представитель Кремля.

В настоящее время Вильнюс активно ведет переговоры с Вашингтоном о возможном размещении ядерного оружия США на территории Литвы. Министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил факт проведения таких консультаций с американскими партнерами.

Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее отметил, что обязательно рассмотрит возможность создания постоянной американской военной базы в Литве после получения соответствующего предложения от литовской стороны.

Систематическое давление и угрозы со стороны страны-террористки

Как уже сообщалось на нашем сайте, это не первая волна запугиваний со стороны российского руководства из-за оборонных инициатив стран Балтии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибег к прямым угрозам, заявил, что в случае размещения ядерного арсенала Литва якобы "исчезнет с карты мира".

В то же время в Кремле утверждали, что вся территория Литвы окажется под прицелом российских ядерных сил, если страна позволит союзникам по НАТО дислоцировать подобное вооружение на своей территории.