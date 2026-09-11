Российские чиновники начали наперегонки угрожать Литве. Среди них – и заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как Медведев отреагировал на новость из Литвы?

Во время поездки в Северо-Западный федеральный округ Медведев сделал ряд заявлений. В частности, он упомянул Литву.

Чиновник заявил, что Литве не стоит рассматривать возможность размещения ядерного оружия на своей территории.

По его словам, в случае военного конфликта страна якобы может исчезнуть с карты мира, а пятая статья НАТО, предусматривающая коллективную оборону, якобы не сработает.

Ранее к угрозам в адрес Вильнюса прибегнул и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Литва якобы может оказаться под прицелом российского ядерного оружия, если позволит размещать его на своей территории.

Также Медведев повторил традиционную кремлевскую байку о том, что Россия не планирует нападать на Европу. Однако на самом деле Россия уже воюет с Европой. Пока что – в гибридной форме.

Так, министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что угроза гибридных атак со стороны России на восточном фланге НАТО растет.

По его словам, в течение последних двух – трех месяцев уровень опасности со стороны Москвы не снизился.

Каунас подчеркнул, что Россия может рассматривать возможность атак на критическую инфраструктуру в Балтийском регионе.

Для таких операций Москва может попытаться использовать украинские беспилотники.