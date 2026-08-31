Об этом сообщает LRT.

О какой опасности предупреждает Литва?

Глава Минобороны Литвы подчеркнул, что страны восточного фланга НАТО должны оставаться особенно бдительными из-за действий России. Москва не достигает в Украине тех результатов, на которые рассчитывала, почему внутри российского общества могут возникать все больше вопросов относительно хода войны.

Отдельно министр обратил внимание на способность украинских дронов и ракет наносить удары по территории России. На фоне усиления давления на Москву возрастает и риск того, что Кремль попытается прибегнуть к дополнительным гибридным атакам.

Каунас ранее также заявлял, что Россия рассматривает возможность организации атак на критическую инфраструктуру в Балтийском регионе. Для этого Москва, по его словам, может пытаться использовать украинские беспилотники.

Литовский министр подчеркнул, что ситуация требует постоянного внимания со стороны стран НАТО. Он считает, что потенциал для дальнейшей эскалации со стороны России растет, поскольку война против Украины не развивается для Кремля по запланированному сценарию.

Между тем исполняющий обязанности министра обороны Румынии Рада Мируце заявил, что пока не видит признаков подготовки России к нападению на страну-члена НАТО. По его словам, союзники регулярно обмениваются разведывательной информацией и анализируют возможные угрозы со стороны Москвы. На данный момент согласованные оценки партнеров не свидетельствуют о намерении России совершить атаку на НАТО.

В то же время он отметил, что ситуация на фронте в Украине меняется, а российские войска уже не демонстрируют прежних темпов продвижения. По мнению румынского чиновника, ставка Кремля на истощение украинских сил постепенно теряет эффективность.

Отдельно Мируце обратил внимание на усиление возможностей Украины в воздухе и на большом расстоянии, в частности благодаря F-16 и дальнобойным ударам беспилотников. Украинские дроны способны наносить удары вглубь российской территории, а украинский F-16 уже сбивал российский самолет в воздушном бою.

В то же время глава Минобороны Румынии охарактеризовал ситуацию на фронте как находящуюся в настоящее время в состоянии стагнации.