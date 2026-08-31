Про це повідомляє LRT.

Про яку небезпеку попереджає Литва?

Очільник Міноборони Литви наголосив, що країни східного флангу НАТО мають залишатися особливо пильними через дії Росії. Москва не досягає в Україні тих результатів, на які розраховувала, через що всередині російського суспільства можуть виникати дедалі більше запитань щодо перебігу війни.

Окремо міністр звернув увагу на здатність українських дронів і ракет завдавати ударів по території Росії. На тлі зростання тиску на Москву збільшується і ризик того, що Кремль спробує вдатися до додаткових гібридних атак.

Каунас раніше також заявляв, що Росія розглядає можливість організації у Балтійському регіоні атак на критичну інфраструктуру. Для цього Москва, за його словами, може намагатися використати українські безпілотники.

Литовський міністр наголосив, що ситуація потребує постійної уваги з боку країн НАТО. Він вважає, що потенціал для подальшої ескалації з боку Росії зростає, оскільки війна проти України не розвивається для Кремля за запланованим сценарієм.

Тим часом виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що наразі не бачить ознак підготовки Росії до нападу на країну-члена НАТО. За його словами, союзники регулярно обмінюються розвідувальною інформацією та аналізують можливі загрози з боку Москви. На цей момент узгоджені оцінки партнерів не свідчать про намір Росії атакувати НАТО.

Водночас він зазначив, що ситуація на фронті в Україні змінюється, а російські війська вже не демонструють попередніх темпів просування. На думку румунського посадовця, ставка Кремля на виснаження українських сил поступово втрачає ефективність.

Окремо Міруце звернув увагу на посилення можливостей України у повітрі та на великій відстані, зокрема завдяки F-16 і далекобійним ударам безпілотників. Українські дрони здатні завдавати ударів углиб російської території, а український F-16 уже збивав російський літак у повітряному бою.

Водночас глава Міноборони Румунії схарактеризував ситуацію на фронті як таку, що наразі перебуває у стані стагнації.