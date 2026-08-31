Про це румунський посадовець сказав в ефірі Digi24.

Росія не планує атакувати НАТО?

Міруце наголосив, що країни НАТО регулярно координують свої оцінки щодо російської загрози. Аналізи, які проводять Румунія та її союзники, наразі не свідчать про підготовку Росії до атаки на державу Альянсу.

Я не вірю, що у Росії є намір атакувати будь-яку країну-члена НАТО, і ці дискусії ведуться постійно. Не думайте, що країни-члени НАТО не взаємодіють між собою, не обмінюються даними розвідки та не зіставляють різні аналітичні висновки. За результатами цих узгоджених аналізів – не лише на рівні Румунії, а й, якщо хочете, як підтвердження від партнерів, які проводять подібні аналізи, – на сьогодні немає жодних ознак,

– заявив глава Міноборони.

Водночас румунський міністр звернув увагу на зміни на фронті в Україні. На його думку, Росія більше не демонструє попередніх темпів просування, а її ставка на виснаження українських сил поступово втрачає результативність.

Міруце також згадав про посилення можливостей України у повітрі та на великій відстані. Зокрема, він нагадав, що український F-16 збив російський літак у повітряному бою, а українські безпілотники здійснюють удари вглиб російської території.

Схоже, що ситуація, принаймні наразі, перебуває у стані стагнації по всій лінії фронту,

– резюмував він.

Водночас у Державній думі Росії знову пролунали заяви про можливість застосування ядерної зброї проти України. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Алєксєй Журавльов заявив, що Росія нібито "зобов'язана" застосувати тактичну ядерну зброю в разі потреби. За його словами, російським військам також слід посилити удари по українській інфраструктурі.

Російський депутат також послався на атомні удари США по Японії у 1945 році та використав цей історичний приклад для виправдання можливого застосування ядерної зброї. Водночас Журавльов заявив: "Якщо треба буде бити – будемо бити. І це не обговорюється".

Однак президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не вірить у застосування Росією ядерної зброї. За його словами, важливим фактором стримування для Москви є позиція Китаю, який, як стверджує фінський лідер, дав зрозуміти, що не дозволить Кремлю піти на такий крок.

Стубб також наголосив, що не очікує переходу Росії від ядерних погроз до їх практичного застосування.