Об этом румынский чиновник заявил в эфире Digi24.

Россия не планирует атаковать НАТО?

Мируце подчеркнул, что страны НАТО регулярно координируют свои оценки российской угрозы. Анализы, проводимые Румынией и ее союзниками, на данный момент не свидетельствуют о подготовке России к атаке на государство-член Альянса.

Я не верю, что у России есть намерение проводить атаки против каких-либо стран-членов НАТО, и эти дискуссии ведутся постоянно. Не думайте, что страны-члены НАТО не взаимодействуют между собой, не обмениваются разведывательными данными и не сопоставляют различные аналитические выводы. По результатам этих согласованных анализов – не только на уровне Румынии, но и, если хотите, в качестве подтверждения от партнеров, проводящих аналогичные анализы, – на сегодняшний день нет никаких признаков,

– заявил глава Минобороны.

В то же время румынский министр обратил внимание на изменения на фронте в Украине. По его мнению, Россия больше не демонстрирует прежних темпов продвижения, а ее ставка на истощение украинских сил постепенно теряет результативность.

Мируце также упомянул об усилении возможностей Украины в воздухе и на большом расстоянии. В частности, он напомнил, что украинский F-16 сбил российский самолет в воздушном бою, а украинские беспилотники наносят удары вглубь российской территории.

Похоже, что ситуация, по крайней мере на данный момент, находится в состоянии стагнации по всей линии фронта,

– резюмировал он.

В то же время в Государственной Думе России вновь прозвучали заявления о возможности применения ядерного оружия против Украины. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия якобы "обязана" применить тактическое ядерное оружие в случае необходимости. По его словам, российским войскам также следует усилить удары по украинской инфраструктуре.

Российский депутат также сослался на атомные удары США по Японии в 1945 году и использовал этот исторический пример для оправдания возможного применения ядерного оружия. В то же время Журавлев заявил: "Если придется бить – будем бить. И это не обсуждается".

Однако президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия. По его словам, важным сдерживающим фактором для Москвы является позиция Китая, который, как утверждает финский лидер, дал понять, что не позволит Кремлю пойти на такой шаг.

Стубб также подчеркнул, что не ожидает перехода России от ядерных угроз к их практическому применению.