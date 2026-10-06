Як повідомляє видання LRT, за скасування відповідного положення статті 137 Конституції проголосували 106 литовських депутатів, тоді як проти виступили 18 осіб, а ще шестеро утрималися. Остаточне голосування парламентарі запланували на 12 січня 2027 року.

Чи затвердить Литва дозвіл на розміщення ядерної зброї?

Для затвердження змін знадобиться щонайменше 94 голоси з 141. Голова литовського парламенту Юозас Олекас пояснив, що це рішення суттєво підвищить стійкість держави та посилить військове стримування.

"Вилучення означатиме, що ми забезпечимо собі найміцнішу підтримку, яка тільки можлива. Усунувши юридичні особливості, які були у Литви порівняно з іншими країнами ЄС та НАТО, ми позбудемося їх і станемо рівними", – наголосив голова Сейму.

Москва погрожує відповідними заходами

Ініціатива Вільнюса викликала гостру реакцію в Росії. Речник президента Путіна Дмитро Пєсков, слова якого цитують російські медіа, назвав цей крок черговим етапом у нагнітанні напруженості на європейському континенті.

Звичайно ж, Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для гарантованого забезпечення власної безпеки,

– зухвало заявив речник Кремля.

Наразі Вільнюс активно веде переговори з Вашингтоном щодо можливого розміщення ядерної зброї США на литовській території. Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив наявність таких консультацій з американськими партнерами.

Крім того, президент США Дональд Трамп раніше зазначив, що обов'язково розгляне можливість створення постійної американської військової бази у Литві після отримання відповідної пропозиції від литовської сторони.

Систематичний тиск і погрози з боку країни-терористки

Як уже повідомлялося на нашому сайті, це не перша хвиля залякувань з боку російського керівництва через оборонні ініціативи Балтії.

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вдався до прямих погроз, заявивши, що у разі розміщення ядерного арсеналу Литва нібито "зникне з карти світу".

Водночас у Кремлі стверджували, що вся територія Литви опиниться під прицілом російських ядерних сил, якщо країна дозволить союзникам по НАТО дислокувати подібне озброєння на своїй землі.