Об этом он сообщил во время пресс-конференции 24 ноября.

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Что Мадяр сказал об отношениях с Украиной?

Петер Мадяр назвал этот день историческим. Он напомнил, что вскоре исполнится 35 лет с тех пор, как Венгрия признала независимость Украины, и подчеркнул, что это дает возможность начать новый этап в отношениях между государствами.

Мы приближаемся к 35-й годовщине того, как 3 декабря Венгрия признала независимость Украины. И я считаю, что это возможность начать наши отношения заново. Спасибо всем, спасибо руководителям, дипломатам, украинским дипломатам за то, что мы смогли сделать такие важные шаги для поддержки и восстановления доверия– заявил Мадьяр.

Налаживание отношений отвечает интересам обоих государств. Он также обратил внимание на то, что страны объединяют венгры, проживающие в Украине, и украинцы, живущие в Венгрии.

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Я верю, что это наш общий интерес. Каждый сосед должен поддерживать хорошие отношения друг с другом. Нас связывают люди, проживающие в Украине, и украинцы, проживающие в Венгрии. Лучше поздно, чем никогда. Мы обсудили с президентом, что для доверия нужно всегда что-то делать– подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Мадьяр также приветствовал достижение договоренностей по вопросам национальных меньшинств. Кроме того, он выразил готовность Венгрии дополнительно поддерживать развитие образования, медицины и культуры.

В то же время Будапешт солидарен с Украиной и четко осознает, кто является агрессором в этой войне. Венгрия осуждает жестокую российскую агрессию против Украины.

Напомним, Петер Мадьяр заявил, что за несколько недель переговоров сторонам удалось д согласовать 10 важных вопросова по языковым, культурным и образовательным правам венгерского национального меньшинства.

Венгерский премьер поблагодарил президента Украины за возможность присоединиться к чествованию павших защитников. Он также напомнил, что посещал это кладбище в 2022 году после российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Мадьяр отметил, что за это время территорию кладбища привели в порядок и придали ей достойный вид. Этот визит стал первой поездкой премьер-министра Венгрии в Украину с 2015 года.