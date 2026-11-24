Про це він повідомив під час пресконференції 24 листопада.

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Що Мадяр сказав про відносини з Україною?

Петер Мадяр назвав цей день історичним. Він нагадав, що невдовзі виповниться 35 років відтоді, як Угорщина визнала незалежність України, та наголосив, що це є можливістю для нового етапу у відносинах між державами.

Ми наближаємося до 35-ї річниці того, як Угорщина 3 грудня визнала незалежність України. І я вважаю, що це можливість почати заново наші відносини. Дякую усім, дякую керівникам, дипломатам, українським дипломатам, що ми змогли зробити такі важливі кроки для підтримки і відновлення довіри– заявив Мадяр.

Налагодження відносин відповідає інтересам обох держав. Він також звернув увагу на те, що країни об’єднують угорці, які проживають в Україні, та українці, які живуть в Угорщині.

Я вірю, що це наш спільний інтерес. Кожен сусід має бути в хороших відносинах одне з одним. Нас пов’язують люди, які проживають в Україні, і українці, які проживають в Угорщині. Краще пізно, ніж ніколи. Ми обговорили з президентом, що для довіри потрібно завжди щось робити– наголосив прем’єр-міністр Угорщини.

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Мадяр також привітав досягнення домовленостей щодо національних меншин. Окрім того, він висловив готовність Угорщини додатково підтримувати розвиток освіти, медицини та культури.

Водночас Будапешт солідарний з Україною та чітко усвідомлює, хто є агресором у цій війні. Угорщина засуджує жорстоку російську агресію проти України.

Нагадаємо, Петер Мадяр заявив, що за кілька тижнів переговорів сторонам вдалося узгодити 10 важливих питань щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини.

Угорський прем'єр подякував президенту України за можливість долучитися до вшанування полеглих захисників. Він також нагадав, що відвідував це кладовище у 2024 році після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Мадяр відзначив, що за цей час територію кладовища впорядкували та надали їй гідного вигляду. Цей візит став першою поїздкою прем'єр-міністра Угорщини до України з 2015 року.