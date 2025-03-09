Маск призвал к мести после акции с флагом Украины возле Белого дома

В Вашингтоне возле Белого дома прошла акция в поддержку Украины, где развернули самый большой в мире сине-желтый флаг, призывая администрацию Трампа возобновить военную поддержку. Этот протест изрядно разозлил членов команды американского президента. В частности, не удержался от возмущения и Илон Маск.

Так, миллиардер отреагировал на сообщение в соцсети "Х" пользователя Ника Сортора, который призвал DOGE проверить, на какие средства был приобретен огромный украинский флаг, случайно не за его налоги, передает 24 Канал.

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Маск требует санкций для украинцев

Маск в ответ написал, что нужно ввести санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако, и тогда подобные акции протеста, по его мнению, прекратятся.

Также трампист прокомментировал сообщение другого пользователя, который призвал миллиардера признать, что Украина – жертва российской агрессии. Бизнесмен заявил, что, мол, когда он предоставил нашей стране Starlink, то бросил Путину вызов. Он добавил, что "система Starlink является основой украинской армии". Мол, если бы он ее выключил, то вся украинская линия фронта посыпалась бы.