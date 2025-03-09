"Starlink никогда не выключит свои терминалы в Украине": Маск удивил новым заявлением

Илон Маск решил объяснить свои слова о том, что, если бы он выключил Starlink для Украины, линия фронта посыпалась бы. Миллиардер заверил, что это не была угроза, и он никогда не планирует такого делать.

Так, в очередном посте в соцсети "Х" бизнесмен прокомментировал спор вокруг Starlink для Украины, передает 24 Канал.

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Что сказал Маск

Миллиардер отметил, что хочет, чтобы все его правильно поняли.

Независимо от того, насколько я не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы,

– подчеркнул он.

Он объяснил, что раньше просто хотел сказать, что без Starlink украинские линии фронта разрушились бы, поскольку россияне могут глушить все другие коммуникации.

"Мы бы никогда не сделали такого и не использовали бы это как разменную монету", – заверил Маск.

Напомним, что заявление трамписта о "развалившемся фронте без Starlink" в Польше, в частности, восприняли как угрозу. Там сразу отметили, что будут искать других поставщиков спутниковой связи для Украины, если SpaceX окажется ненадежной.